El cambio de armario es una tarea tediosa y que requiere de tiempo si se quiere hacer bien. Es importante doblar la ropa correctamente para evitar las arrugas y que abulte menos espacio, algo que hay que tener aun más en cuenta si la ropa que viene a ocupar el fondo del armario es la más abrigada. Por eso existen multitud de trucos y consejos con los que conseguir que las prendas abultadas no ocupen mucho más espacio que las telas más frescas. Además, otra cuestión fundamental es la conservación de la ropa durante ese tiempo almacenada. El polvo y la humedad son muy perjudiciales para el tejido y podrán estropear tu camiseta favorita.

A veces resulta muy complicado deshacerse de las prendas que ya nos ponemos, pero una vez hecho liberará una gran cantidad de espacio. Por eso, es recomendable que antes de guardar ninguna prenda para el otoño que viene analices si de verdad la has utilizado o lo harás en algún momento. Si la respuesta es que no, véndela o dale una segunda vida donándola -siempre y cuando esté en un estado óptimo-. Si tienes dudas en cuanto al uso que le has dado esta temporada, ha surgido un truco en la red que te ayudará con un vistazo. Consiste en dar la vuelta a las perchas por cada prenda que te pones. Para ello, asegúrate de que todas miren hacia el mismo lado antes de ponerte nada y, a medida que vayas haciendo uso del vestuario, te darás cuenta de lo que realmente no utilizas.

