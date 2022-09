En el suelo o en macetas, la lavanda en flor es un verdadero espectáculo capaz de transformar un simple jardín en una obra de arte. Una planta fácil de cultivar que no dará ningún problema particular de manejo y que dará unas floraciones espectaculares. Color y, sobre todo, fragancia que invadirán nuestros espacios verdes durante el periodo estival. Hoy trataremos de entender cómo cultivar la lavanda pero, sobre todo, dónde ir a admirarla. También es útil para mantener alejadas del jardín y las rosas plagas como los pulgones, los mosquitos o los piojos. Realmente es una planta muy interesante que no debe ser subestimada.

La lavanda es una planta perenne de hoja perenne y resistente al frío. Ampliamente cultivada y extendida en la zona mediterránea, necesita sol para dar lo mejor de sí misma. No hay una sola especie de lavanda, sino innumerables, y los colores de las flores también varían. Algunas variedades llegan a alcanzar casi un metro de altura, mientras que otras tienen hojas más grandes. Como ya se ha dicho, la lavanda necesita crecer al sol para florecer abundantemente. Lo mejor es colocarla en una zona orientada al sur y, sobre todo, alejada de otras plantas que puedan hacerle sombra. La fertilización debe realizarse en primavera, pero no con frecuencia; es mejor evitar el abono. Los expertos recomiendan utilizar abonos a base de fósforo y potasio para favorecer la floración. La planta de interior de Leroy Merlin que nunca muere y oxigena la habitación Lo mismo podría decirse de la lavanda cultivada en macetas, que debería replantarse al menos cada dos o tres años. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el suelo, deberá colocarse en el interior durante el periodo invernal. Para evitar el estancamiento del agua, es mejor utilizar arcilla expandida o fragmentos de maceta en el fondo de la maceta. Si se cultiva en una zona con poco sol, la lavanda tendrá pocas flores y, sobre todo, tenderá a ser rastrera en lugar de erguida. En cambio, si los tallos parecen blandos, se deberá a un exceso de riego y habrá que trasplantarlos en una tierra específica. Además, entre las plantas de exterior que mantienen alejados a los mosquitos, la lavanda es una de las más fáciles de cultivar. Esta planta la puedes encontrar en Leroy Merlin por apenas dos euros. "Lavanda (Lavandula officinalis) en maceta de 12 cm de diámetro. Sus hojas verdes y flores lilas llenarán de perfume, alegría y color tus jardineras, macizos o macetas. Se recomienda mantillo universal, abonar en primavera y exposición solar. Se puede utilizar en agricultura ecológica. En Leroy Merlin dispones de gran variedad de aromáticas con las que podrás completar tu propio huerto".