El famoso dicho de que si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, podría aplicarse también a nosotros. Si no podemos ir al verde, porque vivimos en la ciudad, podemos traer el verde hasta nosotros. Nuestros balcones, pero también nuestros pisos, al fin y al cabo, son lugares perfectos para recrear un pequeño oasis de vegetación en nuestras casas.

Sentarse en un balcón, rodeado de macetas con plantas y flores, de hecho, hace que nos relajemos, además de contribuir a aportarnos buen oxígeno y bienestar.

El problema, sin embargo, es no tener el llamado pulgar verde, que no todo el mundo tiene. Cuando dejamos morir una planta, y puede ocurrir, nos sentimos no sólo culpables, sino incapaces. Sin embargo, no tenemos que renunciar a nuestro deseo de que el hogar sea más ecológico. Pensando, tal vez, en adoptar una planta que nos convenga. Es decir, una de las más resistentes, capaz de convivir con un propietario que no sea tan bueno con el cuidado de las plantas.

Por supuesto, a veces lo único que se necesita son algunos pequeños trucos, como abonar la tierra con posos de café, que son realmente preciosos.

En cualquier caso, esta planta de casa y balcón nunca muere porque es resistente. Es la planta del aloe, fácil de encontrar y también conocida por sus propiedades.

Se encuentra, con razón, entre las plantas que lo resisten todo, incluso a los propietarios torpes.

En primer lugar, hay que decir que es perfecto tanto para estar en el balcón como para decorar nuestros interiores. Y esto ya es una gran ventaja si, por ejemplo, nos olvidamos de moverlo entre el exterior y el salón. En invierno, sin embargo, es preferible mantenerlo en el interior.

Por supuesto, hay especies de aloe especialmente grandes que, por su tamaño, deben mantenerse en el exterior. Sin embargo, la que podría ser adecuada para nosotros es quizás la más conocida.

En concreto, el aloe vera, que realmente tiene muchas propiedades curativas que nos ayudan en nuestro bienestar diario. Además, tiene un don que no debe pasarse por alto. Si lo ponemos en nuestro dormitorio, de hecho, purifica el aire, haciéndolo más respirable. Más aún en esta época de calor.

Para regarlo, en invierno basta con una vez al mes; en verano, una vez a la semana o cada 10 días; en otras estaciones, cada 15 días. Por supuesto, en verano sería mejor dejarla al sol, ya que es una planta que lo adora.

Cuando las hojas se vuelven carnosas, podemos utilizarlas para preparar algunos excelentes remedios. Es excelente para tratar excoriaciones, eritemas, pero también ampollas y heridas, siendo un eficaz coagulante. También se utiliza para purificar el cuerpo. También es reconocido por sus propiedades antiinflamatorias y antivirales. En definitiva, un verdadero aliado en el balcón y en la despensa.

Esta planta la puedes encontrar en comercios como Leroy Merlin por un precio de menos de 4 euros. "El Aloe Vera (Aloe Barbadensis Miller) es una planta perenne perteneciente a la familia de las liliáceas. Cuenta con numerosas propiedades medicinales como la regeneración de células de la piel, acción antiinflamatoria, efecto analgésico y vitaminas A y del grupo B y C. Es muy resistente, sin necesidad de grandes requerimientos en cuanto a cuidados. Se recomienda mantenerla con un buen drenaje. Necesita sol directo y se desarrolla muy bien en temperaturas de entre 18 y 25 ºC".