La dirección de RTVE ha emitido un contundente comunicado en las redes sociales en el que anuncia que ha eliminado de sus contenidos el último programa de Masterchef en el que el jurado denigró a una concursante que abandonó el show por motivos de salud mental. "Lamentamos la emisión de un contenido que no debió suceder. La dirección ha reforzado los controles internos para evitar episodios similares. RTVE reitera su compromiso con la salud mental", reza el comunicado.

Un contundente texto que llega tras un alud de críticas, entre ellas las de entidades antiestigma, que han denunciado la actuación "lamentable" del programa Masterchef, emitido en RTVE, al criticar abiertamente y tratar con desdén a una concursante que decidió dejar el programa porque sentía un exceso de presión y nervios. Se trata, según estas voces asociativas, de un pésimo ejemplo, contraproducente y contrario a lo que se espera de un programa de televisión cuando un participante alega un malestar emocional. En las redes sociales las críticas han llegado de muy diversos sectores, desde la ministra de Sanidad al actor Tristán Ulloa.

"Su delantal, la puerta"

Tamara, una participante de 31 años de Masterchef decidió renunciar voluntariamente: "No me siento a gusto, no estoy dando todo lo que me gustaría, estoy nerviosa, tensión, presión, entiendo que esto es un programa, y al final todos tomamos una decisión y yo quiero tomar esta decisión; no estoy bien, perdonadme, pero es más importante estar bien yo que no decepcionaros a vosotros, con todo el cariño del mundo, lo lamento muchísimo". La respuesta de uno de los jueces, cocinero profesional, Jordi Cruz, fue categórica:

"Su delantal, su puerta", se limita a decirle Jordi Cruz, miembro del jurado. Otro le dice que "ha quitado la oportunidad a gente". Y cuando ella deja el plató, Cruz zanja la situación: "Continuamos, aquí no ha pasado absolutamente nada".

Las críticas

Ariadna Rogero, responsable de medios y activismo de la entidad antiestigma Obertament, denuncia: "Si tienes a una persona que visiblemente se está encontrando mal, no puedes hacer espectáculo de eso, debería ser ilegal, no puedes aprovecharte, es lamentable, la televisión pública debe tener límites, el espectáculo debe tener límites". Unas declaraciones a El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, horas antes del comunicado de RTVE. Rogero añade además que se trata de un hecho reiterado, en este programa.

La productora se defiende

Fuentes de la productora del programa, Shine Iberia, alegan que la televisión pública conocía el contenido del programa previamente, como sucede en todos los que se emiten, porque supervisa el contenido de cada Materchef a través de su producción delegada y de la dirección de entretenimiento de TVE. Según estas fuentes, Shine incorpora todos los cambios que solicita TVE antes de cada emisión.

También desde el entorno de Shine se ha indicado que en otros programas se ha mostrado una actitud comprensiva con los problemas de salud mental. Uno de los jueces afirmó, ante un concursante que había pasado por problemas de salud mental, que "cuando necesitas un médico del pie vas al traumatólogo y cuando necesitas un médico de la cabeza uno va al psicólogo o al psiquiatra de una forma natural, así debería ser; hay más visibilidad hacia los temas mentales". "Me alegra -le añadió al concursante- porque das mucha visibilidad a mucha gente".

Quienes conocen directamente Masterchef admiten que todo se basa en la competitividad y en jueces malcarados con una exigencia extrema. Pero también los participantes buscan tácticas para competir con todas las herramientas contra los otros integrantes del equipo. Sin piedad.

"No es un caso aislado"

Ariadna Rogero cree que en este caso llueve sobre mojado. "No es un caso aislado que pase una cosa así en la televisión y en este programa en particular, hay todo un histórico de situaciones en que se ha humillado, ridiculizado, invalidando a mujeres, cuando han expresado que estaban sufriendo malestar, que sentían un estrés insoportable, esto hace plantear una reflexión en sentido de género".

Salut Mental Catalunya han retuiteado este viernes el siguiente mensaje en Twitter: "Es absolutamente intolerable que esto que acaba de pasar en Masterchef se emita en la televisión pública. Luego se nos llena la boca hablando de salud mental, pero mientras no hay psicólogos en la pública, con nuestro dinero sí pagan esta violencia".

La ministra de Sanidad, Mónica García, tuiteó: "No, priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, sino una decisión valiente; nuestro compromiso con la salud mental implica abordar las causas que hacen que la vida duela. No queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos”.

¿La alta cocina es agresiva?

La única consecuencia positiva, según Rogero, es que en esta ocasión, a diferencia de años anteriores, se ha producido una reacción contundente desde diferentes ámbitos y voces sociales en defensa de la salud mental. Como telón de fondo, la agresividad que cierta manera de entender la cocina de autor presume de exprimir y que ha generado más de un abandono de cocineros de prestigio, en defensa de su salud mental.