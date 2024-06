Onésimo, ante la "final" de la UD Ibiza en Barcelona: "No vamos a especular, vamos a por el partido"

Onésimo Sánchez ha analizado este jueves en sala de prensa la «final» que representará para la UD Ibiza el partido de este sábado en el Johan Cruyff frente al Barça Atlètic en la vuelta de las semifinales por el ascenso a Segunda División. Tras la derrota por 1-2 encajada en Can Misses, el equipo celeste deberá ganar al filial culé por dos goles de diferencia si quiere superar una eliminatoria que se dirime «a cara o cruz», como ha reconocido el preparador de los ibicencos.

Resaca de la derrota

«Fue un lunes difícil pero también muy esperanzados. Nos viene bien que el partido sea un día antes, con menos tiempo, porque lo que tenemos es ganas de revertir una situación que se nos ha complicado en lo resultadista. Pero analizando todo, tenemos esperanzas. Aquí fuimos mejores que el rival, que un gran rival. Se jugó mucho a lo que nosotros queríamos. Tuvimos muchas opciones de llevarnos el partido. No pudo ser, pero nos da mucha fuerza mental y de ganar de que si fuimos mejores aquí, lo podemos ser allí».

Aspectos a mejorar

«El fútbol son momentos puntuales. Es verdad que la inmediatez de su gol fue un momento importante, y cuando buscábamos alternativas que salieron y funcionaron nos hicieron el segundo gol, pero estuvimos muy bien en muchas cosas y debimos ganar el partido. Pero el fútbol no es lo que mereces, es lo que consigues. Nosotros somos un equipo más de proponer que no de destruir. Nos interesa que se juegue a lo nuestro, y nos da alguna nueva idea para en la vuelta sacar más fruto de la presión, de robar y amenazar, de muchas llegadas por fuera que no acabaron bien. Hay matices que hemos ido trabajando esta semana».

No hay margen de error

«Claro que es una final, o ganamos o nos vamos. Ahora sí se puede hablar de final. Durante el año se habla de muchas finales, pero las verdaderas finales son estas. Será a cara o cruz. No creo, estoy seguro de que el equipo está con muchas ganas de revertir una situación que se complicó por motivos de fútbol, pero que nos dio mucha sensación de que somos capaces de revertirla. Habrá que saber pasar momentos en que nos quiten la pelota y ataquen porque son muy buen equipo. El mérito de mi equipo es que fue superior a un gran rival. No vamos a especular, vamos a ir a por el partido, a que se juegue a lo nuestro, a ser protagonistas y a intentar llevarnos la eliminatoria».

¿Con dos delanteros?

«Teníamos la semana anterior la lesión de Niko, esta semana ya ha entrenado. La primera parte jugamos de otra manera y llegamos mucho también. Me gusta tener varios planes durante el partido. Hay gente que piensa que eso son dudas, para mí son grandezas por los jugadores que dispongo. Tenemos todas las alternativas, ahora hay que decir con qué empezamos, qué utilizamos según lo que vaya pasando. Soy un entrenador de utilizar cambios y leer las cosas que nos van pasando. Tenemos varios planes de partido y el de los dos puntas por su puesto también puede entrar».

Alerta con sus transiciones

«Lo tenemos trabajado y muy presente en lo conceptual, pero hay que poner en la balanza que el rival juega y que son muy buenos en las transiciones. Si no quieres que te las hagan tienes que jugar replegado, y si juegas replegado igual no tiras a puerta y no llegas nunca. Es verdad que da la sensación de que no nos llegaron demasiado, pero lo que nos llegaron fue bastante claro. Y hay movimientos que podemos hacer un poco mejor cuando nos salen de la presión. Salir van a salir porque buscan mucho filtrar y tienen muy buenos jugadores de pie. Lo importante es que cuando salgan saber lo que tienes que hacer. Quizás dudamos en algunas jugadas, no corrimos hacia atrás, no agrandamos y ofrecimos la espalda. Si les ofreces la espalda, tienen jugadores letales tanto el que pasa como el que corre al espacio. Hemos intentado matizar, no como errores sino como mejora; no es correr más rápido, es correr un poco antes».

¿Es una cuestión de acierto?

«Sabemos que por nuestra manera de jugar y nuestros jugadores vamos a tener ocasiones de gol y vamos a llegar mucho. Trabajamos todos los días la efectividad, pero el gol será de 19.30 a 21.30 o a 22h si se alarga. Entonces es cuestión de creer. Soy de los que piensa que el partido del domingo que estamos muy fastidiados cuando lo miras fríamente te das cuenta de que el equipo hace cosas de equipo grande y que puede conseguir el objetivo, pero hay que mejorar. El equipo enganchó a la gente pero perdimos, y no nos podemos permitir otra derrota. Hay días que igual tienes 7 y metes una, pero días que de las tres primeras metes dos o tres. Eso es por tener el hábito de tenerlas. Tenemos muchos argumentos, jugando bien, presionando arriba, de banda, en juego combinativo… somos un equipo versátil y nos hace dormir tranquilos saber que vamos a tener opciones de llegar a la final».

Puede ser un partido de despedidas

«Cada uno por sus experiencias, su carácter o su manera de ver la vida, dependerá cómo lo afronte. Yo lo veo como una oportunidad, no tengo ningún tipo de ansiedad, estoy muy satisfecho de haber venido aquí, de la oportunidad que me han dado, del trabajo que estamos haciendo. Estamos cerca de hacer historia y vamos a por ello. Pero esto es como la vida, lo que en marzo es una cosa abril puede ser otra. Así que vamos a disfrutar este mes de junio».