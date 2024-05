La UD Ibiza apura ante el Córdoba sus opciones de acabar segundo

La UD Ibiza despide este sábado la fase regular en el estadio Palladium Can Misses con un partidazo ante el Córdoba CF, a quien necita derrotar si quierer mantener alguna opción de finalizar en la segunda posición de la tabla en el Grupo II de Primera RFEF (19 horas). Tras la pretigiosa victoria conquistada en Castalia frente al campeón, el CD Castellón (1-3), los muchachos de Onésimo Sánchez pretenden refrendar sus buenas sensaciones contra el segundo clasificado, del que le sepran seis puntos, y brindar un triunfo a la afición que le dé motivos para volcarse de cara al ‘play-off’ de ascenso que arranca en apenas tres semanas.

«El otro día cumplimos el primer objetivo. A partir de ahí seguir cogiendo confianza para intentar mantener el puesto que estamos (tercero) o, aunque está muy difícil, optar al segundo puesto», indicó ayer Onésimo, que recupera para el encuentro a Álex Gallar aunque pierde por tarjetas a Olabe. El vallisoletano recordó que deben «seguir incidiendo» en los aspectos ofensivos, que mejoraron en Castalia, y «mejorar en defensa». «Pero el equipo estuvo a un nivel alto con y sin pelota, que es lo que queremos. Intentaremos refrendarlo en nuestro campo, ya hicimos cosas buenas ante el Real Madrid Castilla, que apenas le concedimos ocasiones aunque nos faltó llegada, y a ver si este partido tenemos tantas como con el Castellón», añadió.

Una de las misiones del equipo en este tramo final y su «responsabilidad», como remarcó Onésimo, es «enganchar a la afición con la actitud». «Si la gente ve a un equipo que quiere la pelota, que quiere jugar, que quiere ofrecerse, que pierde la pelota y aprieta bien, que juega mucho en campo rival… Aunque haya partidos en los que no estés acertado o no salga el resultado, la gente lo ve y lo valora, y es lo que les pido a mis jugadores», señaló el preparador pucelano, que incidió en enganchar a la afición «en actitud, en propuesta, en que seamos un equipo muy reconocible, luego el acierto va y viene». «Pero sería muy importante que la gente nos vea en un nivel alto en lo que queremos que pase. Vamos a tener un partido más mínimo, ojalá sean dos, donde nos jugaremos la posibilidad de ascender, que yo creo que la tenemos porque tenemos equipo para ascender. Desde la humildad, no somos más que nadie ni menos que nadie, lo vamos a pelear a muerte», añadió.

Un refuerzo para lo que viene

Ante el Córdoba se presenta un gran examen y un partido «muy importante» porque, tal y como recordó Onésimo, quieren estar «donde estamos o un poco más arriba». «Es el último en casa. [En el ‘play-off’] prefiero quedar lo más alto posible y jugar la vuelta en casa, pero no te garantiza anda. Lo importante es seguir sumando sensaciones. Necesitamos un refuerzo importante de juego, actitud y resultado para lo siguiente», concluyó.

ALINEACIONES PROBABLES

UD IBIZA: Reynet, Unai Medina, Escassi, Pepe Sánchez, Javi Jiménez, Eugeni, Tienza, Álex Gallar, Rubén Díez, Suleiman y Cedric.

CÓRDOBA CF: Carlos Marín, Albarrán, José Calderón, Lapeña, Matías Barboza, Diarra, Isma Ruiz, Kuki Zalazar, Adilson Mendes, Carracedo y Alberto Toril.

ÁRBITRO: Cambonero Glez.

ESTADIO: Can Misses (19h).