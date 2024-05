Onésimo, técnico de la UD Ibiza: "Tenemos equipo para ascender, lo vamos a pelear a muerte"

Onésimo Sánchez ha comparecido este viernes en sala de prensa para repasar la actualidad de la UD Ibiza en la previa del encuentro que les enfrentará este sábado con el Córdoba CF en el estadio Palladium Can Misses (19 horas). Un partido crucial ante el segundo clasificado que puede impulsar a los celestes de cara al 'play-off' de ascenso que arranca en tan solo tres semanas.

Buenas sensaciones tras Castalia

"El otro día cumplimos el primer objetivo. A partir de ahí seguir cogiendo confianza para intentar mantener el puesto que estamos (tercero) o aunque está muy difícil, optar al segundo puesto. Jugamos con un muy buen rival, un partido de los que nos vamos a encontrar hasta el final. El otro día hicimos cosas muy bien, estuvimos acertados porque ganamos 1-3 pero tuvimos ocasiones clarísimas para hacer más goles. Tenemos que seguir incidiendo en ello, tenemos que mejorar en defensa, pero el equipo estuvo a un nivel alto con y sin pelota, que es lo que queremos. Intentaremos refrendarlo en nuestro campo, ya hicimos cosas buenas ante el Real Madrid Castilla, que apenas le concedimos ocasiones aunque nos faltó llegada, y a ver si este partido tenemos tantas como con el Castellón en Castalia".

Enganchar a la afición

"Siempre he pensado que el fútbol es de los futbolistas y enganchar a la afición es nuestra responsabilidad, al final la enganchas en el campo, no siempre con el juego, pero si con la actitud y es lo que tenemos que tener. Si la gente ve a un equipo que quiere la pelota, que quiere jugar, que quiere ofrecerse, que pierde la pelota y aprieta bien, que juega mucho en campo rival… Aunque haya partidos en los que no estés acertado o no salga el resultado, la gente lo ve y lo valora, y es lo que les pido a mis jugadores. Que enganchemos en actitud, en propuesta, que seamos un equipo muy reconocible, luego el acierto va y viene. Pero sería muy importante que la gente nos vea en un nivel alto en lo que queremos que pase. Vamos a tener un partido más mínimo, ojalá sean dos, donde nos jugaremos la posibilidad de ascender, que yo creo que la tenemos porque tenemos equipo par ascender, desde la humildad, no somos más que nadie ni menos que nadie, lo vamos a pelear a muerte".

Gran examen ante el Córdoba

"El partido es muy importante para nosotros porque queremos estar donde estamos o un poco más arriba, es el último en casa, enganchar a nuestra gente para lo siguiente, luego lo de los rivales es un poco como los sorteos. Prefiero quedar lo más alto posible y jugar la vuelta en casa, pero no te garantiza anda. Lo importante es seguir sumando sensaciones, jugadores, no solo los que inician, el otro día valoré mucho los que salieron después, me gusta el minutaje, gente fresca para seguir presionando arriba, salir 20 minutos no es un castigo, puede ser una virtud porque pueden dar mucho. Si ganamos muy bien, pero no va a significar nada, y si no ganamos también, pero necesitamos un refuerzo importante de juego, actitud y resultado para lo siguiente".

Reparto de minutos

"Busco un equipo que me dé confianza para el play-off, no un once. Y en ese equipo entran todos en general y 16 que pueden competir en particular. Siempre pongo lo que creo que es mejor para ganar en ese momento. Me gusta ser un entrenador con más planes, no solo un plan A. No creo en los sistemas sino en los jugadores. Me gusta tener combinadas ciertas maneras de jugar para ir cambiando cosas dependiendo lo que esté pasando pero que prevalezca lo que trabajo yo.

El Córdoba es un gran equipo, es diferencial sobre todo de medio campo para arriba, grandes jugadores por fuera que centran muy bien, que atacan bien los espacios, tendremos que estar atentos en apretar bien las pérdidas.

Perdemos a Olabe por sanción y recuperamos a Álex Gallar".

Fichaje del portero René

«Patrick Sequeira se tiene que ir con su selección, el equipo durante el año ha tenido temas que solucionar en la portería y dentro de lo que tenemos el club ha estado rápido y ha encontrado una muy buena solución. A René lo conozco, coincidí con él en el Atlético Baleares y en las sesiones AFE en enero, y es un chico que nos va a ayudar. El club ha reaccionado muy bien y muy rápido y par al oque nos queda es un portero que nos da veteranía, saber estar, es muy buen portero, hemos optado por una opción que nos da cierta seguridad. René estaba en paro y cumplía los requisitos. Había que hacerlo ya porque se cerraban los plazos. Era una muy buena solución".