La UD Ibiza naufraga y cava su tumba en San Fernando

La UD Ibiza ha cavado su propia tumba en un domingo que fue de todo menos de Resurrección para el equipo de Fernández Romo. La escuadra ibicenca ha naufradado en su visita al San Fernando (1-0) tras encajar una nueva derrota que prolonga a ocho las jornadas sin sumar de tres. La UD Ibiza, que ha vuelto a evidenciar graves problemas de cara a gol, no gana desde primeros de febrero y se aleja ya a nueve puntos del Castellón, mientras que ve decrecer su ventaja en las posiciones de 'play-off'. La imagen de los futbolistas ha sido nefasta y tras una primera vuelta extraordinaria, los pupilos de Romo no parecen ni su sombra. Si no reaccionan de aquí al final, es probable que ni siquiera se clasifiquen para la fase de ascenso a Segunda. Dos excelestes como Alfredo Santaelena y Cristian Herrera acrecientan la aguda crisis de los celestes.

Romo volvió a agitar el once titular con las novedades de Bobadilla, inédito los últimos cinco meses, Olabe y Gallar, volviendo a repetir con Arturo Molina en banda izquierda. Javi Jiménez regresó al equipo inicial tras dos partidos de suspensión y Obolskii recuperó su plaza en ataque en sustitución de Cedric.

Bajo una intensa lluvia en el estadio Iberoamericano, el conjunto ibicenco ejerció una presión alta que le permitió alejar cualquier peligro del área de Reynet, y a los 4 minutos Arturo realizó el primer disparo a portería, un chut mordido que no inquietó al meta Fuoli. Enfrente, el conjunto de Alfredo Santaelena buscaba la banda derecha de Bibiany, que encontró algunos espacios a la espalda de Javi Jiménez en un inicio marcado por las urgencias de unos y otros.

Con Eugeni de vuelta a la línea de creación, en dupla con Olabe, el cuadro isleño movió con mayor criterio el balón generando llegadas por ambos costados, aunque la imprecisión en los centros al área impidieron los remates a portería. El viento y la lluvia tampoco facilitaban la mejor de las ejecuciones. Tampoco ajustó su cabezazo en el segundo palo Pepe Sánchez tras el saque de una falta lejana al filo del cuarto de hora. Los de Romo buscaban abrir la lata ante un San Fernando que evidenciaba los problemas de producción ofensiva propios de un equipo instalado en las posiciones de descenso. A pesar de todo, lo intentaron los gaditanos llevando la iniciativa durante un tramo del primer episodio.

En el minuto 24 volvió a fallar Pepe un testarazo en acción a balón parado servido por Gallar, y poco después Soko sacó un buen disparo con la zurda desde la frontal del área que puso a prueba a Fuoli. Tras un córner posterior fue Obolskii quien perdonó el 0-1 en una opción inmejorable tras el rechazo del meta local, pero el ruso mandó el balón a las nubes con todo a su favor.

Herrera celebra el gol. / S.F.

Sin acierto, el partido se le podía complicar a una UD Ibiza obligada a ganar tras siete jornadas tropezando. Y así fue tras una tímida chilena de Cristian Herrera (no el de Las Palmas) que resultaría el preludio del gol del San Fernando a los 41 minutos de partido. El que fuera jugador celeste en 2018 recibió sin presión un balón en el balcón del área y armó un derechazo ajustado al poste ante el que nada pudo hacer Reynet. 1-0. Naufragio ibicenco en el coliseo de la Bahía Sur.

Segunda parte

Los fantasmas se le amontonaban a la UD Ibiza, incapaz de capear un temporal que dura ya ocho meses y que al paso por vestuarios le descolgaba a nueve puntos del liderato. De nuevo con impaciencia, de nuevo a contracorriente, los pupilos de Romo debían tratar de darle la vuelta al marcador. Pero pasados 10 minutos de la reanudación, ni rastro de oportunidades para reducir diferencias. El equipo estaba totalmente roto, descosido, sin ideas, con distancias abismales entre líneas. Sin control.

Romo esperó hasta el filo del minuto 60 para mover el banquillo dando entrada a Cedric por Arturo Molina. Con esa angustiosa precipitación disparó Soko por encima del travesaño en una buena llegada conducida por Gallar mientras la nueva dupla atacante esperaba el centro al área.

Sin profundidad ni remates entre los tres palos, la reacción parecía imposible. Tuvo que irrumpir Obolskii por el costado diestro en un par de ocasiones para tratar de sorprender a la zaga local, muy cómoda ante la falta de mordiente de los ibicencos. En la segunda, Medina mandó el balón fuera del estadio en otra desacertada ejecución del cuadro visitante.

Rubén y Suleiman saltaron al césped con 20 minutos por delante. Minutos después, y tras una jugada con varios rebotes en el área, Javi Jiménez tampoco encontró portería en un zurdazo ajustado. Pero más clara fue en el 77' la ocasión de Obolskii, que incluso reclamó penalti tras girarse cerca del área pequeña y rematar con pierna izquierda a las manos de Fuoli.

Ni siquiera a la desesperada logró arrinconar el equipo de Romo a un San Fernando que incluso tuvo alguna opción para matar el partido a la contra, como en un disparo cruzado de Nahuel y un remate de Marcelo a la salida de un córner que se fueron rozando el palo.

La UD Ibiza estaba desquiciada y tampoco Eugeni, uno de los mejor dotados técnicamente de la categoría, acertó en un disparo franco, pateando el esférico a la grada. Con un fútbol desdibujado y sin pegada volvió a ceder los tres puntos el equipo ibicenco, que se despide de la lucha por el ascenso directo y tendrá que reaccionar si no quiere quedarse incluso sin 'play-off'.