Escassi, futbolista de la UD Ibiza: "Hemos bajado nuestro nivel y nos tenemos que meter el dedito en el culo para espabilar"

Alberto Escassi, uno de los capitanes de la UD Ibiza, ha comparecido este miércoles en sala de prensa para abordar la situación por la que atraviesa el equipo, hacer autocrítica y garantizar que la plantilla trabajará unida y a muerte con el técnico, Guillermo Fernández Romo, de cara a sortear la crisis deportiva y pelear por el título hasta final de temporada.

Mala imagen en Murcia

«En estas situaciones lo más importante es ser autocríticos. Somos los primeros que sabemos que tenemos que mejorar. Tenemos que dar un paso al frente y dar más. Pensamos que el otro día (en Murcia) con balón no salieron bien las cosas. Defensivamente creo que estuvimos bien ante un grandísimo equipo en su casa pero es verdad que con tantos partidos sin ganar no nos vale. Íbamos con la idea de sumar de tres y cortar esta dinámica, pero no pudo ser, a parte de estar unidos en las malas, lo que tenemos que hacer es buscar soluciones, corregir los errores y seguir trabajando para mejorar y salir de esta dinámica lo antes posible».

Otra oportunidad perdida

«Somos los primeros que sabemos que hemos tenido oportunidades para recortar puntos al Castellón incluso para ponernos líderes pero no lo hemos aprovechado. Pero con ese punto nos ponemos a tres del líder, tenemos que jugar allí contra ellos y dependemos de nosotros mismos. Pero somos conscientes de que cada partido que no ganan tenemos una oportunidad para ponernos arriba y la desperdiciamos. Tenemos que ser autocríticos, mirarnos cada uno el ombligo, analizar el por qué de esta situación, por qué estamos mal, trabajar y mejorar para que lleguen los resultados lo antes posible».

¿Cuáles son las soluciones?

«En algunos de estos partidos nos hemos merecido la victoria, no es por poner excusas, pero estos partidos en casa el viento nos ha perjudicado. Para ganar ya lo que hacemos es trabajar, ver los partidos, analizar los errores, cada uno hemos bajado nuestro nivel y nos tenemos que meter el dedito en el culo para espabilar, hoy tenemos doble sesión y cuando pasa esto hay que trabajar más para perfeccionar las situaciones y estar más concentrados en los partidos».

¿Bajón físico o anímico?

«Físico para nada, veo al equipo genial físicamente entrenando cada día, estamos fenomenal. Cuando encadenas partidos que no ganas se buscan excusas u otras situaciones, igual si Unai mete ese gol en el descuento que dio al larguero estaríamos a un punto. Ahora los números son muy malos, de descenso, pero somos los primeros que queremos ganar, engancharnos al Castellón y recortarle puntos».

Runrún contra el entrenador

«¿Si se está siendo injusto? Totalmente, nosotros estamos con el míster a muerte. Es el mismo con el que hemos hecho todos la grandísima primera vuelta, pero cuando estamos en una mala dinámica desgraciadamente en esta profesión al primero que se le mira es al entrenador. Pero el míster está haciendo un grandísimo trabajo, no están llegando los resultados pero ojala lleguen los tres puntos contra el Ceuta porque lo necesitamos más allá de recortar puntos con el Castellón, sobre todo para cortar esta dinámica de seis partidos.

¿Es factible la reacción contra el Ceuta?

Sí, por supuesto, estamos convencidos. Todos sabemos que el Ceuta es un grandísimo equipo, allí nos merecimos ganar y lo hicimos en el descuento. Junto al Córdoba es el que mejor está haciendo las cosas y nos los van a poner complicado, pero nosotros también somos un equipazo. Les digo a la gente que somos el mismo equipo que en la primera vuelta, que hicimos una barbaridad de puntos, solo que ahora el fútbol son dinámicas y estamos en una mala que tenemos que cortar lo antes posible. Al Ceuta se le puede ganar y estoy convencido de que los tres puntos se van a quedar aquí.

¿Entenderías un cambio si hay un mal resultado?

«Yo opinando como futbolista, estamos con el míster a muerte. Es una racha mala, entendemos a la afición que esté enfadada por habernos atascado un poco, pero tenemos confianza plena. Trabajamos de una manera fenomenal y por nuestra cabeza no pasa otra cosa que conseguir la victoria frente al Ceuta».

10 jornadas y cuatro aspirantes

«Por mi experiencia, lo más importante son los 10 últimos partidos. La mejor manera de afrontarlo es ir partido a partido, es una realidad, no mirar más allá del Ceuta y más en nuestra situación que tenemos que cortar esta dinámica. No es una final porque quedan otras nueve pero sí un partido muy importante de cara al futuro, a conseguir el objetivo, a luchar por el liderato. Me gusta ir partido a partido y no hacer cálculos. Confío mucho en mis compañeros y cuerpo técnico y estoy convencido de que esta semana vamos a cortar la racha».

Mensaje para la afición

«Que vengan a apoyarnos como hacen siempre, para nosotros son muy importantes por lo que nos transmiten, nos dan mucha energía, y para lograr el objetivo vamos a necesitar de todos y son un factor fundamental para nosotros. Que se animen todos a apoyarnos, que vamos a dejarnos la piel y el alma por el Ibiza».