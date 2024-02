Ni la UD Ibiza ni el Castellón han pasado del empate en casa en sus respectivos enfrentamientos y se mantienen como colíderes en el grupo 2 de Primera RFEF. El equipo ibicenco ha desaprovechado el pinchazo del conjunto 'orellut' en Castalia frente al Ceuta tras firmar un 0-0 frente al Atlético Sanluqueño, en un partido en el que el combinado celeste no ha tenido acierto de cara a gol y que ha servido para romper la racha de cinco triunfos como local. Los hombres de Fernández Romo han sido incapaces de materializar sus ocasiones frente a un Sanluqueño que apenas ha inquietado los dominios de Sequeira.

Álex Gallar tuvo en sus botas el gol más rápido de la Liga, al filo de los 20 segundos de partido, pero desaprovechó la asistencia de Rubén tras un error grosero de la zaga gaditana. El catalán se precipitó en el remate con todo a su favor. En los primeros cinco minutos generó otras dos interesantes llegadas el cuadro celeste por el costado diestro, donde encontró espacios para dañar a un Sanluqueño con algunos desajustes.

En la primera respuesta del equipo de Abel Segovia, Escardó se coló por el centro y buscó la escuadra con un gran disparo desde la frontal. Enseguida contestó Soko con una cabalgada por su banda y un remate que se marchó demasiado cruzado sobre la meta de Samu. Y antes de cumplirse el minuto 10 de juego Escardó volvió a quebrarle la cintura a Tienza, que recuperó su puesto en el once en lugar de Olabe, pero tampoco encontró portería con un remate raso.

La escuadra de Romo siguió percutiendo por los costados y Soko monopolizó los ataques celestes, desbordando en colaboración de un Gallar muy presente entre líneas. Ambos fueron protagonistas de un gol anulado al camerunés en el minuto 29 por una falta previa, discutible, de su socio en ataque. En defensa también rayó a gran altura el colectivo isleño, sobre todo un Pepe Sánchez imperial desde hace ya varias jornadas.

El Atlético Sanluqueño no se prodigó demasiado en ataque, pero tuvo su opción a los 35 minutos con un disparo ajustado de Zelu que despejó a córner Sequeira con una gran estirada. Tras el saque de esquina salió rápido a la contra el cuadro celeste y Medina pudo marcar de rebote en el despeje del portero rival fuera del área. No hubo más ocasiones hasta el descanso.

Segunda parte

La producción ofensiva de la UD Ibiza se ralentizó tras el paso por vestuarios en consonancia con las rachas de viento en contra, y no fue hasta el minuto 53 cuando Soko cabeceó mordido un córner a las manos de Samu. Adelantó su línea de presión el equipo de Romo coincidiendo con el tanto del empate del Ceuta en Castalia. Parecía el momento ideal para romper la igualada en Can Misses y la tuvo Gallar con un disparo raso que detuvo abajo Samu tras una buena acción combinada del cuadro isleño.

El técnico madrileño aprovechó la inercia ofensiva para dar entrada a Cedric y Olabe, con media hora por delante, y poco después en la grada se escuchó una celebración: el Ceuta había hecho el 1-2 en Castellón.

Una falta directa de Eugeni que salvó un defensor con la testa y un par de centros medidos que no fue capaz de cazar Cedric en boca de gol fueron insuficientes para saltar por los aires el cerrojo gaditano. Mientras el conjunto 'orellut' empataba en Castalia, Olabe estrellaba un cabezazo en la escuadra. El final no podía ser más emocionante en una matinal de transistores por el liderato en el grupo 2 de Primera RFEF. Hasta el final lo intentó sin demasiada claridad el equipo ibicenco, aunque en un potente chut de Medina pudo llegar la victoria en el descuento de no ser por una soberbia intervención de Samu.