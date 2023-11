Alain García ha sacado los dientes en una televisión de Ceuta. El jugador del conjunto norteafricano vivirá un partido muy especial el domingo (Alfonso Murube. 18:00 horas) con motivo de la visita del UD Ibiza, el equipo que sorprendentemente lo dejó sin ficha el último día del mercado y al que se va a medir, de nuevo, con la camiseta del equipo caballa. “En el Ibiza me jodieron y tengo muchas ganas de darles en los dientes”, ha declarado el futbolista murciano en un programa de RTVCE. “No soy persona rencorosa, pero estoy bastante jodido con ellos, me jodieron bastante. Me costó mucho tomar la decisión de irme del Ceuta y que te hagan eso...”, manifestó Alain en manifestaciones que recoge el medio Ceuta Deportiva.

“Fue algo bastante amargo, me dolió bastante. Tenía la renovación aquí, decido irme habiendo estado muy feliz aquí, me costó mucho tomar la decisión. Me llamó la atención el proyecto del Ibiza, me convenció el entrenador. Cuando conseguimos mantenernos con el Ceuta sentí un alivio en mi cuerpo y dije: ‘Lo he conseguido, esta gente va a seguir estando donde como mínimo merece estar”, añadió el lateral diestro. Alain, que tras cerrar su regreso al Ceuta había empezado a entrenarse el miércoles, disfrutó ya de unos minutos en el partido ante el Sanluqueño. “Tenía más nervios que en mi propio debut, una sensación de felicidad con muchos nervios, y volver a ponerme la camiseta y salir con el Ceuta, fue una sensación de nervios pero muy bonita”. En cuanto a las opciones del que vuelve a ser su equipo, el lateral y extremo derecho lo tiene claro: “¿Por qué no soñar? El Ceuta hace las cosas muy bien y puede presentarse cara a cara con cualquier rival”.