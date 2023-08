Los capos de la UD Ibiza ya resuelven

La UD Ibiza consiguió este domingo una primera victoria liguera muy trabajada ante uno de los aspirantes al ‘play-off’ como el Córdoba y en uno de los estadios con más solera de la categoría como El Arcángel. Los chicos de Guillermo Fernández Romo tuvieron que levantar un resultado adverso y demostraron su potencial con un juego coral en el que destacaron muy especialmente sus nuevos hombres de ataque. Futbolistas llamados a marcar diferencias como Patrick Soko o Álex Gallar protagonizaron los tantos de un triunfo agónico en un partido loco y con múltiples alternativas.

El camerunés fue titular con apenas dos entrenamientos tras su reciente fichaje y fue determinante al firmar un doblete en la primera mitad. El primero fue un auténtico golazo en colaboración con Niko Obolskii, quien también participó en el 2-3 con una gran asistencia a Arroyo. El joven mediapunta cocinó el tanto de la remontada con un genial quiebro en el área para servir en bandeja el gol de Gallar a menos de 10 minutos para el final del encuentro.

El extremo catalán, que saltó al campo en el minuto 70, reconoció tras el partido que acabaron «contentos y con la adrenalina a flor de piel» porque fue una «victoria muy trabajada y muy difícil». «Parecía que el partido se nos ponía a favor durante un buen rato pero el equipo no ha podido aguantar el resultado. Al final gente del banquillo hemos salido y hemos ayudado y muy contento», señaló en declaraciones al club. Sobre su estreno como goleador en la escuadra celeste, destacó la gran acción «fabricada» por sus compañeros. «Confío mucho en ellos, tanto en Niko como en Rober que han sido los que han fabricado la jugada. Le venía gritando desde atrás [a Arroyo] porque sé que es delantero y tiene tendencia a acabar la jugada, pero ha hecho una acción fantástica y el pase es increíble para que yo solo tenga que definir», subrayó Gallar.

Por su parte, el bigoleador de la primera jornada, Patrick Soko, se mostró «feliz» por debutar con dos tantos en un partido «muy difícil» en el que tuvieron que «sufrir y trabajar mucho» para sacarlo adelante, algo que considerá será la tónica de toda la temporada.

Así describió Soko el gol de su debut con la UD Ibiza: «Cuando recibí el balón de Eugeni me metí por dentro, controlé hacia adelante, le di la pelota a Niko y cuando me la devolvió seguí hacia adentro y no lo pensé dos veces para golpear fuerte a portería».

Los capos de la UD Ibiza ya comienzan a marcar diferencias y ha resolver partidos que se enconan como el de Córdoba. Junto a ellos, otros patrones del vestuario como Fausto Tienza, Niko Obolskii, Eugeni Valderrama o el portero Patrick Sequeira cuajaron una notable actuación que certifica el potencial de una plantilla a la que se unirá, para poner la guinda al pastel, el delantero Cedric Omoigui.

Cedric llegará cedido del Racing Club

La UD Ibiza ultimó ayer el fichaje de Cedric Omoigui, que llegará al club celeste en calidad de cedido procedente del Racing de Santander de Segunda División. Según avanzaron medios como Periódico de Ibiza, Cope Baleares o el podcast Mundo Celeste, y a falta de confirmación oficial por parte de la entidad ibicenca, el delantero nigeriano volverá a ponerse a las órdenes de Guillermo Fernández Romo, con quien ya destacó durante la etapa del técnico en el conjunto cántabro.

El Racing finalmente no ha contado con el futbolista de 28 años para esta temporada y en las últimas horas se han precipitado las negociaciones a tres bandas para que Cedric juegue a préstamo con los celestes. El punta con pasado en el Mallorca tiene contrato hasta 2025 con los santanderinos, con quienes ha disputado las tres últimas temporadas. Fue precisamente el año del ascenso a Segunda con Romo en el banquillo cuando más protagonismo tuvo el africano, con 16 goles en 34 partidos disputados.

La llegada de Cedric pone en seria cuestión la incorporación de Rubén Castro, que parecía tenerlo hecho con la UD Ibiza antes de conocerse la nueva situación del nigeriano al no entrar en los planes de José Alberto en el Racing. Hasta el próximo jueves hay tiempo para que se lleven a cabo las últimas operaciones del mercado.