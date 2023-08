La UD Ibiza ha debutado este domingo con remontada y victoria frente al Córdoba CF en su estreno en Primera RFEF (2-3). El conjunto de Guillermo Fernández Romo se ha impuesto en la recta final de un partido loco en el que se han vivido dos remontadas, goles de tremenda factura y también errores gruesos que han marcado el devenir del partido disputado en El Arcángel ante más de 11.000 espectadores.

Los debutantes Patrick Soko, con un doblete, y Gallar, al poco de salir en la recta final del choque, han dado el primer triunfo a una UD Ibiza que se ha mostrado como un bloque muy potente, con un amplio fondo de armario y con mucho margen de mejora.

El primer once de Fernández Romo dejó algunas sorpresas como la titularidad del camerunés, con apenas un par de entrenamientos como celeste, y de Rubén Díez, recuperado ya de unas molestias físicas que lastraron su preparación. El costarricense Patrick Sequeira fue el escogido para defender la portería isleña y Alain sustituyó a Unai Medina en el lateral diestro tras lesionarse durante el calentamiento. Además, el técnico madrileño situó a Eugeni acompañando a Fausto Tienza en la medular mandando un claro mensaje ofensivo al equipo y a su rival.

Aunque antes incluso de cumplirse el primer minuto de juego pudo adelantarse el Córdoba tras una acción personal de Simo que no aprovechó Casas tras recibir con ventaja a la espalda de la defensa.

Pronto asumió el dominio del encuentro el cuadro pitiuso, con protagonismo para Soko y Alain por el perfil diestro. El ex del Ceuta tuvo la primera ocasión a los 6 minutos, con un fuerte disparo desde la frontal que se marchó desviado. Y tras unos minutos de intercambio la UD Ibiza se adelantó en el marcador en una excelente acción personal de Soko. El camerunés enfiló con velocidad por el interior y tiró una pared con Obolskii que lo dejó solo en el área, donde definió con un fuerte golpeo al larguero para establecer el 0-1 (min. 15).

Sin embargo, no hubo tiempo para la celebración. En un solo minuto y tras sacar de centro respondió el Córdoba con un preciso centro al área de Calderón desde la banda izquierda que remató Antonio Casas de cabeza al fondo de las mallas. Olaortua no midió bien y Sequeira nada pudo hacer ante el testarazo a bocajarro del punta andaluz.

El encuentro volvía a la casilla de salida en El Arcángel y los de Romo impusieron pronto su mejor trato de balón, percutiendo por los costados apoyados en la calidad de sus interiores. Hacia la media hora de partido fue a balón parado como pudo cobrar de nuevo ventaja el equipo celeste, pero en la primera acción Carlos Marín reaccionó a tiempo para taponar un peligroso desvío de balón, y en la segunda no hubo un remate claro entre el nudo de piernas dentro del área. En la tercera a punto estuvo Eugeni de sorprender al guardameta con un saque directo a portería en una lejana falta lateral. Estaba poniendo empeño el combinado pitiuso en imponer su autoridad frente a un Córdoba correoso que tampoco daba un balón por pedido y que tuvo la suerte de cara cuando, cumplido el minuto 45, Alain cometió un absurdo penalti por manos claras en el área que no perdonó Kike Márquez, consumando la remontada local desde los once metros. No obstante, como sucedió tras el 1-0, el empate no se hizo esperar y Soko aprovechó un error de Marín en otra jugada de estrategia para lograr su doblete particular y mandar el partido con tablas al descenso (2-2).

Segunda parte

Saltó más enchufado y certero con el balón el Córdoba, aunque hasta el minuto 54 no se registró el primer disparo a puerta, en una falta directa de Salas que obligó a Sequeira a estirarse para despejar el peligro. Los celestes se animaron con dos internadas de Suli por banda izquierda; la segunda provocó un córner que aprovechó en la segunda jugada Rubén Díez con un zapatazo al que respondió por bajo Marín. El meta de los cordobeses volvió a ser providencial poco después rozando remate desde el área pequeña de Obolskii que se estrelló en el larguero (min. 59).

Pronto contestaron los de Iván Ania con una larga jugada en ataque que culminó en cabezazo de Diarrá a las manos de Sequeira. El meta del Ibiza tuvo trabajo en los minutos siguientes ante un Córdoba ambicioso que porfiaba el dominio celeste. El partido estaba vivo y loco, con un ritmo alto y alternativas para unos y otros.

Gallar y Arroyo entraron de refresco en ataque con 20 minutos por delante. Y ambos serían determinantes para dar el primer triunfo a la UD Ibiza en Primera RFEF. En medio del intercambio de golpes, el joven mediapunta ganó un balón en carrera dentro del área, recortó al último defensa y cedió atrás para que Gallar, con temple, anotara el 2-3 (min. 83). Golazo y nueva remontada en El Arcángel para sumar los tres primeros puntos en Liga.