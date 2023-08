"Lo que sentimos es ilusión, ambición y que llegamos preparados para empezar la Liga. A partir de ahí, hay que transformar esas sensaciones en rendimiento y en hacer el mejor partido posible". Así ha expresado este viernes el entrenador de la UD Ibiza, Guillermo Fernández Romo, sobre el partido que tendrá lugar este domingo (21:30 horas) frente al Córdoba CF en el Nuevo Arcángel.

El míster celeste ha ofrecido su primera rueda de prensa previa a un partido, con el que el equipo debutará en Primera RFEF.

Sobre el rival, Romo ha valorado que "es un muy buen equipo": "Evidentemente, cuando todo el mundo le da como uno de los favoritos es porque tiene una gran plantilla, un buen entrenador y unos procesos importantes de juego. Va a ser un equipo muy complicado". Admite que el del domingo será "un debut difícil", pero que "no existe ninguna otra cosa que focalizarnos en nosotros, prepararnos lo mejor posible y con el convencimiento de que dentro de esa dificultad y exigencia que nos van a provocar ellos como rival, y encima en su campo, tenemos que transformar todo eso en positividad y en hacer el mejor partido posible".

En este sentido, ha sido preguntado por las dificultades que ha tenido el equipo para anotar goles durante la pretemporada: "Estoy de acuerdo en que nos ha costado el gol, pero no encontrar los caminos. Porque hemos generado, hemos llegado e intervenido mucho en los últimos espacios, pero sí que esa finura, de cara a portería, algo en lo que he insistido, también es lo más difícil". Así, Romo ha apuntado que si no se relaciona el buen trabajo defensivo "con atacar bien, con tener intención con el balón, tampoco vas a generar un buen partido". "Y creo que tenemos que vernos. Nuestra idea es ir allí y meter un gol más que el contrario, esa es la realidad. Lo que ocurre es que jugarlo, hay que ver cómo vamos a estar, cómo vamos a entrar. Sabemos nuestros argumentos y tenemos que transformarlos en rendimiento y hay que ver también lo que te va exigiendo el rival".

De manera más genérica, el preparador celeste ha expresado que quiere que el suyo sea un equipo "responsable, maduro, que sepa dónde vamos a jugar, contra qué rival y que a partir de ahí juguemos el mejor partido posible".

En la rueda de prensa, celebrada a las 12.30 horas, Romo ha explicado que no tiene clara la alineación a la espera de la sesión de entrenamiento de mañana, y precisamente porque busca "darle contenido importante" al cómo empezar el partido y, a partir de ahí, estar también muy atento a cómo se va desarrollando el juego.

En todo caso, ha avanzado que "los cinco cambios seguro que serán utilizados": "Hay factores físicos que entran mucho más en juego ahora que en otros momentos. Y ahí hay que estar atentos para que siempre tengamos ese puntito de dominio por encima de ellos". Sobre bajas de jugadores, Romo ha comentado que, aunque siempre hay que esperar al último día de entrenamiento, por ahora las confirmadas son las de los defensas Joseda y Pepe Sánchez.

Sobre el fichaje del futbolista Rubén Castro (del que ha hablado IB3), Romo ha evitado confirmarlo: "No voy a decir nada nuevo. Todos sabemos que el mercado termina el 31 de agosto en todas las categorías y que hasta el último momento puede haber movimientos, y tampoco me puedo aventurar a decir si aquí va a haber o no. Estamos focalizados todos en el partido del domingo y yo sólo puedo hablar y pronunciarme sobre los jugadores que tengo ahora mismo". En cualquier caso, para que Castro (o cualquier otro jugador) se incorporase a la plantilla de la UD Ibiza, otro jugador debería ir fuera, ya que en estos momentos no hay fichas disponibles.

Por otro lado, al técnico madrileño también se le ha preguntado por el estado de aquellos jugadores que han llegado más tarde, como Álex Gallar, Roberto Arroyo, Álex Neskes o, el último fichaje, Patrick Soko. "En principio, todos están disponibles. Ahora es verdad que hay que alinear en consecuencia con lo que he dicho antes, que preveamos cuál puede ser el mejor rendimiento del partido. Sabiendo que ahora los partidos son bastante inciertos, bastante largos, que no hay clasificación. Todavía no hay equipos que tengan una mala o una buena racha; todos partimos con una motivación importante".

Romo ha destacado que su trabajo ahora consiste en intentar alinear de la mejor manera posible para conseguir los objetivos, sabiendo, eso sí, que "evidentemente no todos los jugadores están en su mejor punto". "Ya durante el año es difícil encontrar esa mejor versión individual y colectiva de todos, pero tenemos que ser capaces de encontrarla de cara al domingo. No existe ahora una supervivencia, pero sí que es algo parecido en el sentido de que tenemos que ir rodando, encontrando esa mejor alineación para competir el domingo y sacar adelante el partido".

Preguntado por Rubiales

Finalmente, Guillermo F. Romo ha preferido no pronunciarse sobre la polémica por el beso no consentido de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, a la jugadora de la selección española, Jennifer Hermoso, otro asunto por el que se le ha preguntado al míster celeste. El entrenador se ha limitado a celebrar la victoria del equipo, que se ha hecho con el título de Campeonas del Mundo: «Lo único en lo que estoy capacitado, como aficionado y seguidor del fútbol, es en hablar de la noticia positiva [haber ganado el Mundial]. Ha sido una ilusión y encima tuvimos la suerte de verlas celebrarlo con todos nosotros en la isla. Lo otro... yo sé que se lo han preguntado a otros entrenadores, pero yo no soy ni Ancelotti ni... Ahora mismo tengo otro tipo de foco y no es algo que me compete».

Hoy mismo el Cosmitos EC Formentera, club de fútbol sala femenino, ha criticado la actitud de Rubiales a través de un comunicado en el que ha señalado el machismo en el mundo del deporte: "El comportamiento del presidente en la final de Copa del Mundo es sólo la punta del iceberg del machismo silencioso o no tan silencioso que encontramos actualmente en el deporte, pero también en los ámbitos del trabajo, en los equipos de gobierno, en los comités de las grandes empresas y, tristemente, todavía en casi todos los ámbitos de nuestro día a día como mujeres".

Además, el miércoles la SD Formentera exigió la destitución de Rubiales: "La conducta del presidente de la RFEF en la final de la Copa del Mundo del es impresentable y contraria a los valores de deportividad que el fútbol y el deporte han de transmitir".

Poco después de la rueda de prensa, la UD ha difundido la lista de los convocados para mañana: Fabricio, Sequeira, Lluc Matas, Alain, Olaortua, Bobadilla, J. Jiménez, Medina, Argüelles, Escassi, J. Álvarez, Fausto Tienza, Rubén, Álex Gallar, Olabe, Eugeni, Xairo, Suleiman, Obolskii, Abde, Neskes, Soko y Arroyo.