Lucas Alcaraz, entrenador de la UD Ibiza: "Tenemos un buen ambiente, por eso estamos vivos y nos respetan los rivales"

Lucas Alcaraz aseguró este jueves en la rueda de prensa previa a la jornada 32, que enfrentará a la UD Ibiza con el Andorra en el Principado (sábado, 14 horas), que su equipo ha trabajado «bien» durante la semana a pesar del insuficiente empate sin goles cosechado el pasado fin de semana frente al Villarreal B. «Con la ilusión y el reto que tenemos por delante y con la tranquilidad de que el sábado se dio todo en el campo a pesar de que esto deporte y a veces se consigue el resultado apetecido y a veces no», declaró el preparador granadino, que resaltó que llevan «muchos partidos sin conocer la derrota [una en las siete últimas jornadas]» por lo que considera que tienen que «seguir en esa senda pero evidentemente sumando victorias». El de este sábado en Andorra será «exigente», tal y como admitió Alcaraz, pero están «convencidos» de que con el trabajo que están desarrollando pueden «sacarlo adelante».

El técnico andaluz reconoció que «cada partido es una final», dado que la UD Ibiza se encuentra a 12 puntos de la permanencia a falta de 11 jornadas, pero puntualizó que el equipo «necesita jugar organizado» y más ante un Andorra que «domina la posesión a todos los equipos de la categoría». «Tenemos un tratamiento especial para el partido y queremos ganar, pero con orgullo no se gana; se gana cuando se trabaja con racionalidad y con emociones controladas y comportamientos tácticos adecuados», sentenció Alcaraz, que mantendrá el dibujo con el que viene trabajando desde que llegó: «Me gusta ajustar el sistema, que es distinto para cada partido. Cuando eres capaz de ajustarte en el mismo sistema, es que dominas ese sistema, y prefiero trabajar con las cosas que domino».

Sobre el apoyo del club a su trabajo y la confianza en los resultados, aseguró que no han recibido ningún mensaje por parte de la directiva aunque destacó que «todos» está «convencidos de que estamos en la línea». «Los resultados no lo avalan, pero cuando tú no concedes derrotas estás más cerca de ganar. Los 'feedback' tanto de la plantilla como de la propiedad, el equipo técnico y la dirección deportiva son positivos. Tenemos que crecer en ese buen ambiente», subrayó el entrenador granadino. Una de las cosas que están haciendo que el equipo siga «peleando y esté vivo, y que sea respetado por todos los rivales», añadió Alcaraz, «es que estamos dentro de un buen clima, de un buen día a día y que el equipo trabaja bien en los partidos».

A pesar de todo ese buen ambiente, las cifras sitúan al conjunto celeste al borde del precipicio del descenso, algo que no es ajeno al vestuario ibicenco. «El reto es muy complicado. Si se nos va la cabeza ahí [a hacer números sobre la salvación] tenemos muchos ejemplos como el del Eibar que lo consiguió en la 98-99. Pero no quiero que se me vaya la cabeza a los ejemplos, sino al partido del domingo. Lo mismo que ganamos en Leganés, podemos ganar en Andorra, y luego la semana siguiente poner la cabeza en un punto cero», argumentó Alcaraz, quien recalcó para alcanzar el objetivo necesitan «entrar cada lunes por la puerta y poner la cabeza en un punto cero».

En cuanto a las bajas para el partido, no entrarán en la convocatoria Pape Diop, que cumple ciclo de amarillas, Lukas Julis tras su expulsión ante el Villarreal B, y Nolito por molestias físicas.