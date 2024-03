Bárbara Rey estalla contra su hijo Ángel Cristo y Supervivientes

Bárbara Rey su hijo Ángel Cristo hace meses que no se hablan. Sin embargo, el participante del concurso Supervivientes recibía en Honduras, a modo de regalo, una carta que le escribió su madre y que rechazó leer. “No me gusta nada que me hayáis puesto una carta de mi madre, no me ha gustado, que sea la última vez, por favor”, le reprochaba a Carlos Sobera, dejando muy claro que “yo no necesito escuchar ninguna carta de mi madre, no tengo nada que escuchar de mi madre”, sentenciaba.

En esa misiva la vedette le pedía perdón por haberlo involucrado en sus problemas financieros, que finalmente han acabo con una condena de cárcel para Bárbara y sus hijos Ángel y Sofía Cristo.

Una carta que ha generado más discordia

Bárbara Rey se pronunciaba este miércoles a Europa Press sobre la famosa carta que Carlos Sobera intentó leer a su hijo escrita por ella, pero que él se negó categóricamente. "No te tengo nada que contar. La carta está ahí, es para él y para todas las personas que en su momento me ayudaron a través de mi contable, que fue el que lo decidió porque yo no entiendo de números, ¿está claro?".

También aseguró que ella no había tenido nada que ver en que la organización del concurso le hubiese enseñado la carta que le escribió a su hijo. Afirmaba que la responsabilidad de haberla hecho pública solo la pueden tener la organización de Supervivientes, el representante de Ángel Cristo JR o su pareja Ana, quien defiende su participación en Honduras desde el plató.

"Yo no le pido perdón ni a mi hijo ni a nadie por nada que haya pasado fuera de ese momento y de esa situación. Me disculpo y quien ha sacado la carta son ellos. La novia, su representante, el programa o quien sea", clamaba Bárbara Rey, echando la culpa al programa por haber sacado a la luz esa carta que ella escribió a su hijo. Y dejaba claro que «yo no he sacado ninguna carta ni me interesa lo más mínimo», porque «me da exactamente igual».