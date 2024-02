Nueva ruptura sentimental en el mundo del corazón: "Han acabado bien, hay cariño, hay amor"

Con el comienzo del año, se anuncian nuevas parejas en el mundo del corazón, pero también rupturas Y esta, como destacaron en Socialité, el programa que presenta María Verdoy en Telecinco, ha sido muy llamativa porque, según sus allegados, la pareja lleva tres meses haciendo vidas separadas: "Han acabado bien, hay cariño, hay amor".

Al menos eso es lo que les han contado a los reporteros de Socialité. La pareja en cuestión es Anita Matamoros, hija de Kiko Matamoros y Makoke; y el empresario Nacho Santandreu.

"Ella prefiere hablar de distanciamiento, no quiere hablar de ruptura. Además, dice que ha sido de mutuo acuerdo con máximo respeto entre los dos y que no hay un motivo en concreto", aseguró la reportera de Socialité tras confirmar la separación por parte de la propia Anita.

"Han acabado bien. Hay cariño, hay amor y no hay mal rollo entre ambos. Simplemente han decidido distanciarse y eso no significa que, en un momento dado, no decidan retomar lo suyo", aseguran sus allegados.

