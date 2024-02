El drama estalla en la casa de las Campos, Terelu, al límite: "Está sola"

Alejado de los focos desde que terminó 'Gran Hermano Vip', el que fuera fiel chófer de María Teresa Campos, Gustavo Guillermo, ha reaparecido acompañado por su novia Ainhoa en un evento en la capital. Y, como no podía ser de otro modo, nos ha contado cómo está su relación con Terelu Campos y Carmen Borrego cuatro meses después de la muerte de la mítica presentadora, y qué le parece los últimos ataques que Edmundo Arrocet ha lanzado contra las hijas de la que fue su pareja durante seis años.

"Estoy muy feliz, la verdad, y lo único que quiero es descansar y disfrutar de mi nueva vida con mi novia" ha reconocido, evitando posicionarse en esta guerra mediática en la que sin embargo sí 'justifica' las declaraciones de Bigote sobre Las Campos: "He tenido mis más y mis menos, no quiero hablar de él, pero si no para de hablar es porque le preguntan. Y lógicamente si le preguntáis es normal, si no le preguntáis no habla" ha defendido.

"Insisto, cuando él habla es porque le preguntan, pero lo que me sorprende es que hay una cámara a donde, va es lo que me sorprende" ha añadido dejando entrever que Edmundo llamaría a la prensa para tener protagonismo y seguir hablando de las hijas de María Teresa. "Pero si ellas no hablan, no voy a ser yo el que hable de él" ha asegurado evitando así dar su opinión sobre qué le parece la actitud del chileno.

Clan Campos

Sobre si sigue manteniendo relación con ellas tras la muerte de la presentadora, Gustavo desvela que tiene más contacto con Carmen, aunque deja claro que no hay ningún problema con Terelu: "No es que no hable, tampoco hablo con Alejandra. Hablo más con Carmen, me llama o escribe, pero no tengo ningún problema con ella de verdad, no me gusta cuando dicen que Terelu está sola porque no lo está. Una cosa es estar soltera, pero tiene su gente, Alejandra que la cuida, y a mí me resulta hiriente cuando dicen eso de ella" reconoce. "A mí me va a tener siempre, o sea toa la familia, siempre" asegura.

Nuevo programa para Carmen Borrego

Parece que el 2024 podría traer nuevas aventuras para Carmen Borrego. Ambas hermanas han seguido los pasos de su madre, María Teresa Campos, y se han instalado en la parrilla televisiva. Con la ausencia de Terelu, la que parece haber recibido la "herencia" televisiva en forma de nuevo programa es Carmen Borrego. Será una de las grandes protagonistas de la pantalla los próximos meses, con un nuevo programa con el que volvería a antena.

Después de un año duro en lo profesional, tras el final de 'Sálvame', y en lo personal, con la pérdida de su madre, la colaboradora podría haber retomado la ilusión con un proyecto televisivo: nada más y nada menos que 'Supervivientes'. Así lo ha desvelado la revista 'Semana', que ha asegurado que Carmen estaría a punto de cerrar su participación, manteniendo en las últimas semanas varias reuniones con los responsables del reality. Además detallan que aún quedan varios flecos por rematar, como el caché que recibiría en la isla. Parece que la productora no tiene pensado moverse y se sitúa en unos diecisiete mil euros semanales.