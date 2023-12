Una de las partes más duras en la vida de una influencer es, seguramente, el hecho de convivir con las críticas constantes. Si bien hay perfiles que prefieren guardarse su opinión, hay otros que se mojan con cualquier tipo de pregunta, situación o injusticia -si así lo consideran-. Si hay una creadora de contenido que no se libra de estas situaciones es Violeta Mangriñán.

Su historia en las redes ha estado plagada de polémicas que han girado al rededor tanto de su vida privada como de sus actuaciones en público. Para empezar, sus inicios en la vida pública estuvieron marcados por su romance con Julen, al que conquistó en los platós de Mujeres y Hombres y Viceversa.

Las cosas se torcieron para Mangriñán durante su segunda experiencia televisiva; esta vez en un reality de televisión. La influencer saltó del avión para meterse de lleno en Supervivientes, sin saber que esta experiencia terminaría cambiándole la vida. España -y el que por aquel entonces seguía siendo su pareja- fue partícipe de sus primeros acercamientos con Fabbio. La historia se volvió tan mediática que incluso la ruptura se produjo de forma pública: Violeta y Julen ponían fin a un romance televisivo en otro plató y, por si fuera poco, en directo.

¿Otro embarazo en mente?

Ajena a las críticas, ahora la influencer se encuentra viviendo una etapa vital de lo más familiar junto a Fabbio. Ambos tomaron la decisión hace no tanto de ampliar la familia con su primera hija, Gala, a la que no quisieron dejar sin una hermanita.

Aunque sus inicios en la televisión no fueron fáciles -tuvo que hacer frente nada más empezar en la televisión a un trastorno de la conducta alimentaria que superó cuatro años después- y ella no era la persona que es ahora, la imagen que muestra a sus seguidores es la de una vida estable. "Cuando entré en televisión cometí muchos errores, tuve compotamientos propios de una niñata enfadada con el mundo y que no se sentía bien consigo misma en muchos aspectos", comentó en su momento a raíz de sus primeros pasos en platós de televisión.

Con una vida tan expuesta, lo normal es que las preguntas vayan goteando en su perfil de manera bastante frecuente. En este caso, las críticas han venido dadas a raíz de su decisión de no querer más hijos. Este será el último embarazo por el que Mangriñán pase, tal y como ha asegurado a sus seguidores. Y es que el embarazo de Gia no está yendo tan bien como el de su primogénita y hay cosas que le hacen pasarlo bastante mal.

Una seguidora le lanzaba la atrevida pregunta de si iba a ser madre de nuevo: "¿Solo dos bebes? Si tienes 3 serías familia numerosa y tendrías descuentos por eso". Violeta no dudó en responder de manera directa: "No, este va a ser mi último embarazo. No tengo ningún tipo de curiosidad ni nostalgia por tener un hijo varón y tampoco me hace ilusión tener más hijos".

Violeta Mangriñán ha tomado la decisión de no buscar un hijo y es bastante tajante con ello. "Me preguntáis a menudo si no me arrepentiré de no buscar el niño, la respuesta es no y siempre será no".