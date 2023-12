El torero Juan Ortega no pasa por su mejor momento. Ni él, ni su familia ni, por supuesto, su exnovia. La decisión del diestro de dejarla plantada en el altar ha desembocado en una corriente de noticias, rumores y testimonios de todas las partes que han dejado a Ortega en el foco mediático.

Es raro el día que no salgan a la luz declaraciones de allegados que componen el puzzle de la historia de este pareja -o expareja- y una de las últimas proviene del propio padre de la novia, Miguel Ángel Otte, es decir, el que iba a ser el suegro de Ortega.

¿Qué le dijo su suegro?

Al parecer, las dudas de Juan Ortega sobre dar el paso por el altar no son nuevas. De hecho, tras varios años de relación, no se había atrevido a dar el paso de pedirle matrimonio a la cardióloga, algo que tanto ella como su familia esperaba como agua de mayo para formalizar la relación y tener hijos dado su marcado carácter católico. Ha trascendido una conversación entre Miguel Ángel Otte y Juan Ortega en el que el padre de ella le decía: "No querrás tanto a nuestra hija cuando has tardado tanto en pedirle matrimonio". La presión para Ortega, sin justificar lo ocurrido, ha podido con él.

Ella lo sabía

Amigos cercanos a la pareja aseguran ahora que la decisión del torero no fue tan repentina, sino que "el run run" de Ortega no era nuevo hasta el punto de haberle transmitido a ella su deseo de aplazar el enlace.

La llamada

Pero, ¿qué pasó el sábado y con quién habló Juan Ortega antes de convertirse en un 'novio a la fuga'? Tal y como han revelado en 'Y ahora Sonsoles', el torero decidió hacer una llamada decisiva para transmitir sus dudas respecto a su boda.

Preocupado, y sin saber qué hacer ni si seguir adelante a pesar de no estar seguro, el sevillano -con fuertes convicciones religiosas- llamaba a un sacerdote amigo que había viajado desde Barcelona para oficiar su boda. Fue a él a quien le planteó sus dudas por teléfono, y el cura le aconsejó que si no tenía claro si quería casarse con Carmen, que no lo hiciese porque sería algo de lo que se arrepentiría.

Aunque se ha especulado con la existencia de terceras personas o incluso con una presunta infidelidad durante la despedida de soltera de la jerezana, nada que ver con la realidad. Si Juan Ortega decidió suspender su enlace minutos antes fue por sus propias dudas respecto a su relación.

Consecuencias económicas

Mientras Carmen se refugia en el domicilio de sus padres en Jerez de la Frontera y no deja de llorar por lo sucedido, su familia ha pasado a la acción y según 'YAS' han exigido al diestro que se haga cargo de todos los gastos que ha conllevado la boda que no llegó a celebrarse.

Un banquete en una exclusiva finca para 500 invitados, los trajes, la luna de miel, lo adornos florales de la iglesia y otro tipo de costes que sumarían en total cerca de 90.000 euros que tendrá que asumir Juan Ortega, incluyendo el vestido de la novia.