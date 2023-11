Ana Obregón ha vuelto a dirigirse públicamente a Alessandro Lequio con motivo de su desentendimiento con su nieta. La ex pareja se encuentra más separada que nunca, a pesar de que el fallecimiento de su hijo Aless les uniera en un momento tan duro. Sin embargo, el presentador de televisión tomó la decisión de no tener nada que ver con el sonado paso que Obregón dio al traer al mundo a su nieta.

Ahora, la presentadora ha estado en TardeAR para hablar de cómo se encuentra y promocionar de nuevo el libro que su hijo empezó y ella misma se encargó de terminar. Cuenta Ana Obregón que no pasa ni un solo día en el que no se acuerde de su hijo y que está de lo más feliz con su nieta: "Para mí, el mayor orgullo de mi vida es ser la mamá de Aless".

Un mensaje público

Con Ana Rosa sentada a su lado en el sofá, Ana Obregón no quiso dejar pasar la oportunidad de dirigirse públicamente a Alessandro Lequio. A sabiendas de que él mantiene una muy buena relación con Ana Rosa, Obregón aprovechó para dejarle un recado: "Dile que las puertas de mi casa siempre están abiertas".

Acto seguido, buscó su cámara para mandarle un mensaje al que fuera su pareja en los años noventa mirándole directamente a los ojos: "La niña tiene ganas de verte, le he enseñado fotos tuyas y sonríe. Es la hija de tu hijo y creo que sería Aless muy feliz si pudiera abrazarla".

No obstante, la invitación fue más allá. Ana Obregón no quiso dejar fuera a la familia de Alessandro: "Estoy deseando que Anita conozca a tu hija y a María y me encantaría que viniérais a casa porque Aless se lo merece".

En cuanto al hecho de por qué aún el abuelo no conoce a su nieta, Obregón no ha querido contar las razones reales detrás de esta decisión.

Respuesta a las críticas

Ana Obregón también ha hablado de toda la polémica que la rodeó después de hacerse pública su decisión. La presentadora buscó la complicidad de Ana Rosa preguntando si ella no hubiera cumplido también la última voluntad de su hijo -que en el caso de Aless era ser padre-, a lo que la cara más visible de TardeAR contestó que "absolutamente".

“Cuando mis hermanas me hablaban de las críticas, digo que me digan una sola madre en el mundo que no hubiera cumplido la última voluntad de un hijo”, explicó Ana Obregón.

Seis meses han pasado desde que Anita, la hija póstuma de Aless Lequio, le "devolvió la vida" a Ana Obregón. La presentadora siente "paz" desde que consiguió "ese milagro deseado desde la eternidad", la última voluntad de su hijo Aless de traer un hijo suyo al mundo. La presentadora siente que debe compartir su alegría, ya que sus seguidores la han acompañado durante años en su dolor por el duelo de su hijo."Publicar fotos de tu hija-nieta no va en contra de la defensa de un menor", aclaraba ella misma ante las críticas por la exposición de la recién nacida.