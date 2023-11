Parece que no volveremos a ver a Lucía Sánchez en ningún programa de televisión más. Lo que muchos se tomaban como una pequeña retirada para cuidar de su bebé los primeros meses se ha convertido en algo más a largo plazo que ella misma ha salido a expresar en redes sociales.

Hace ya unos años desde que Lucía saltara al mundo de la fama tras participar en La Isla de las Tentaciones junto al que en aquel momento era su novio, Manu. Lo que en un principio era una prueba para consolidar su amor después de unas cuantas infidelidades previas por parte de su novio se convirtió en una reafirmación de lo rota que estaba su relación.

Sin embargo, las cosas no parecieron irle muy bien a la concursante durante la siguiente relación. Su romance con Isaac le costó su relación con Marina, compañera de reality y pareja del que fuera su tentador durante el programa. Las cosas cambiaron mucho tras salir de la casa y si echamos la vista a hace tan solo unos meses Lucía e Isaac lucían felices juntos de nuevo, tras una infidelidad pública de Lobo en La Última Tentación.

En una de las idas y venidas de la pareja, saltó una noticia bomba: ambos esperaban un hijo juntos cuando ya no eran pareja. De nuevo comenzaron las dudas en torno a si eran novios o no, hasta que ambos salieron a desmentir que, después de muchos intentos, decidían romper cualquier tipo de contacto que no tuviera que ver con su hija.

Desaparecida en plató

Después de dar a luz, poco se ha sabido de Lucía en el ámbito televisivo. Si bien la influencer se muestra muy abierta en redes sociales y comparte contenido diario con sus seguidores, sus apariciones en plató se han mermado casi por completo.

No es una cuestión ni de casualidad ni de falta de trabajo. Lucía ha resuelto las dudas acerca de por qué se niega a aparecer ya en programas de televisión. "El otro día me propusieron un programa y ya he dicho que no me propongan nada más porque me ponen los dientes largos y yo con mi niña no voy a ir", argumentó la influencer.

No ha sido la única oferta que le ha llegado, al parecer: "Sí que me han llamado de programas de televisión, pero he dicho que como tengo que decir que no todo el tiempo que mi repre no me lo diga". No es que no le guste; de hecho, todavía "le hace ilusión", pero la maternidad "y otros temas más" hacen que haya tomado la decisión de renunciar.

"No me voy yo tres meses por ahí", contestó Lucía cuando le dijeron que como madre trabajadora debía dejar a su hija y seguir con su carreras. En cuanto a la pregunta de si tenía algún proyecto televisivo encima de la mesa, no supo qué decir.

Predicciones de vidente

La Isla de las Tentaciones no ha sido el único programa de televisión por el que ha pasado la concursante. El año pasado Lucía fue invitada a 'Baila Conmigo', un reality de citas donde también trató de encontrar sin éxito el amor.

Antes de quedarse embarazada, la concursante acudió a una vidente para saber algo más de su futuro. No quedaron fuera de sus preguntas las dudas sobre el trabajo y la respuesta le sorprendió bastante, ya que muy poco después lo que dijo se cumplió. La vidente le reveló que iba a ir a otro programa de televisión con "una persona con la que no quería ir". Dicho y hecho. La ex de La Isla contó que tuvo que vetar la participación de esa persona porque en un principio iba a ir con ella a Baila Conmigo, aunque ella se negó por completo.