Son múltiples los casos de actores que, después de alcanzar el éxito, terminan desapareciendo. En el mundo del espectáculo hay proyectos que terminan marcando a una -o incluso varias- generaciones y se convierten en éxitos históricos que se repiten constantemente.

Aquí No Hay Quien Viva marcó un antes y un después en las series de comedia españolas. Fueron seis temporadas, noventa capítulos en total, dedicadas a las rencillas y enfrentamientos entre una comunidad de vecinos en la que se consagraron varios de los actores más reconocidos de este país. No obstante, no todos fueron Luis Merlo o José Luis Gil.

El furor de Aquí No Hay Quien Viva terminó diluyéndose, y con él algunos de los nombres más sonados. Hay quienes buscaron su lugar al otro lado de la cámara, como Daniel Guzmán; un caso muy similar a lo que vino a hacer Javier Calvo en Física o Química. Ambos artistas decidieron dedicarse a la dirección y han pasado a escribir sus nombres en la historia del cine español con películas como, en el caso de Daniel Guzmán, 'A Cambio de Nada'.

Otros actores, sin embargo, terminaron desapareciendo de la vida pública totalmente y la audiencia aún se pregunta qué pasó con ellos. El superéxito de Aquí No Hay Quien Viva registra dos de estos fantasmas que no quisieron seguir en el mundo del espectáculo pese a tener una carrera prometedora: Edu García y Sofía Nieto. Si bien el primero de estos nombres siguió resonando durante algunas temporadas más de La Que Se Avecina, terminó por esfumarse. Sin embargo, la incertidumbre de los telespectadores ha sido resuelta por el mismo 'Dudu' años después.

Desaparición total

Sofía Nieto fue un caso similar. La actriz que interpretaba a Natalia Cuesta salió totalmente de la vida pública después de participar en las tres primeras temporadas de La Que Se Avecina y ahora, a sus 39 años de edad, mantiene un perfil totalmente privado. Lo último que se tenía registrado de ella data de hace ya unos cuantos años. Nieto se doctoró en matemáticas e incluso impartió clases, pero de esta información revelada ya ha pasado un tiempo.

Con motivo del estreno del libro 'Aquí no hay quien viva: Detrás de las cámaras: la delirante historia de esta nuestra comunidad' , su autor Javier P. Martín ha concedido alguna entrevista para hablar de cómo había sido este proceso. En este libro el autor hace un recorrido por cómo fue cosechar un éxito en el que nadie creía y contó con la participación de muchos de los protagonistas. Muchos de los secretos detrás de la producción y acerca de todas las cosas que nunca salieron a la luz lo han terminado haciendo nada más y nada menos que veinte años después.

Una de las que no entró en juego fue Sofía Nieto. El autor del libro ha contado que intentó contactar con ella, pero todas sus cuentas de redes sociales eran privadas. Incluso intentó convencer a alguna persona que coincidió con ella en una discoteca de Alcorcón (Madrid) para que hablara con ella, aunque finalmente no tuvo éxito.

Tal ha sido el calado de este regreso que durante la presentación del libro estuvieron presentes algunos de los actores como Fernando Tejero.