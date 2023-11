El pasado miércoles la revista 'Semana' revelaba en exclusiva que Iñaki Urdangarín ha vuelto al mundo laboral y, después de año y medio sin trabajar -ya que dejó la gestoría Imaz&Asociados poco después de separarse de la Infanta Cristina, en enero de 2022- estrena nuevo puesto en una pequeña constructora de las afueras de Vitoria, en la que casualmente vuelve a compartir oficina con su pareja, Ainhoa Armentia.

Semanas después de que se especulase con que el ex duque de Palma había sido contratado por una importante empresa del Ibex35 con cierta vinculación al Rey Juan Carlos, en la que se aseguró que cobraría una cantidad cercana a los 300.000 euros, salía a la luz el nuevo trabajo de Urdangarín, que realizaría labores administrativas en esta constructora propiedad de un vecino de su madre al que conoce de toda la vida.

Un empleo que el entorno del excuñado de Felipe VI no ha tardado en desmentir; tanto su madre, Claire Liebaert, como el dueño de la empresa, como su abogado y amigo Mario Pascual Vives se han apresurado a negar que Iñaki tenga trabajo como se ha dicho, insistiendo en que aunque le encantaría volver al mundo laboral, todavía no ha encontrado un empleo.

Rápidamente, diferentes medios de comunicación han puesto en entredicho la veracidad de este desmentido, dejando entrever que aunque Urdangarín sí estaría trabajando, no querría que se supiese para no perjudicarle económicamente en su divorcio de la Infanta Cristina, que podría firmarse en las próximas semanas.

Algo que Pascual Vives, que ha confirmado en 'Vamos a ver' que es el portavoz de Iñaki, ha negado tajantemente ante los micrófonos de Europa Press, reafirmándose en que nada hay de cierto en que el vitoriano tenga nuevo trabajo ni en la constructora ni en ningún otro lugar: "No, no lo es, e incluso creo que algún periodista habló con la propia compañía y una vez más quedó desmentido. No es cierto. A día de hoy, que yo sepa, no tiene trabajo" ha zanjado.

En busca de empleo

"Él sigue buscando trabajo. Lo sigue buscando. En qué lugar, en qué zona o qué especialidad no lo sé, pero que sigue buscando trabajo, por supuesto que sí" ha reconocido, sin aclarar por qué se ha visto a Urdangarín entonces llegando a la constructora durante varios días y permaneciendo en el interior de la empresa varias horas que corresponderían a una jornada laboral reducida, ya que como han apuntado en 'Vamos a ver' llegaba con su escolta y su ordenador portatil en torno a las 9:00 y abandonaría el lugar a las 14:00. Algo que no ha vuelto a suceder desde que se publicó la revista 'Semana', ya que Iñaki no se ha vuelto a dejar ver por la oficina.

A quién sí se ha visto acudiendo a su puesto de trabajo es a Ainhoa Armentia, con la que Mario Pascual confiesa que no tiene "ninguna relación" y sobre la que no puede dar ninguna información: "No sé lo que hace o lo que deja de hacer, no lo sé".

Respecto al trabajo que continúa buscando Urdangarín, su abogado asegura que estaría "dispuesto a trabajar de lo que encuentre", ya que admite que su posible 'reinvención' como coach o asesor deportivo con el Barça de balonmano -algo que se especuló hace meses- "no ha cuajado y a día de hoy sigue sin trabajo y viviendo con su madre".

Sin entrar en detalles sobre el acuerdo de divorcio del vitoriano y la Infanta Cristina -con la que confiesa que no tiene ninguna relación en la actualidad- Pascual Vives sí ha querido dejar claro que por el momento "no se ha firmado nada". "No sé cuál es el motivo y la circunstancia, lo que sí sé es que no se ha firmado" ha instistido, dejando en el aire si es cierto que las elevadas pretensiones económicas de Iñaki han sido el impedimento principal para que todavía no hayan disuelto su matrimonio.