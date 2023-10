Marta López es una de las principales colaboradoras de televisión, especialmente de Telecinco. Además, mantiene una vida muy activa en redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, donde comparte sus looks, planes de ocio y del tiempo libre del que disfruta junto a sus hijos.

Ahora, forma parte dele quipo de Vamos a Ver , que presentan Patricia Pardo y Joaquín Prat.

Accidente de coche

Recientemente Marta López ha sufirdo un complicado revés mientras circulaba en coche por Madrid. López estaba conduciendo por el centro de la ciudad cuando otro vehículo ha colisionado con el suyo. Debido al impacto, la policía, una grúa y una ambulancia han tenido que presenciarse en el lugar de los hechos.

La colaboradora de distintos programas de Telecinco se encuentra bien y fuera de gravedad, pues aunque sí que tiene que lamentar daños materiales, no parece haber resultado herida.

De hecho, la propia colaboradora ha contado todo lo que ha ocurrido a través de una 'storie' de Instagram que ha ido colgando y en las que se ve su vehículo tras el accidente. "Me han dado un besito sin permiso", escribía en la imagen que ha colgado en los stories de su perfil oficial en Instagram.

Posteriormente, la ex concursante de Gran Hermano ha querido tranquilizar a sus seguidores y ha contado en otra stories lo que ha ocurrido y cómo se encontraba. "Tres coches de policía", una "grúa" y una "ambulancia", han acudido a atender a los implicados en este accidente, que se ha producido a plena luz del día en la capital.

Dos horas después de que se produjese el siniestro, la tertuliana ha reaparecido a través de sus redes para tranquilizar a sus seguidores y explicar que se encuentra "bien". Los pasajeros y el conductor del otro vehículo también parecen salido ilesos de la colisión. Aunque no parece 'gran cosa', Marta ha explicado que el impacto frontolateral ha sido bastante fuerte. Tanto, que a su coche "se le ha partido el eje delantero de la rueda derecha" y se ha quedado inutilizado. "No puedo usarlo", dice explicando que se lo ha tenido que llevar una grúa. "He tenido que llamar a la ambulancia. Todos estamos bien", dice haciendo referencia a "los otros señores". "Gracias a Dios no ha pasado nada".

Se va de concierto

Pero este accidente no ha impedido que Marta López haya continuado adelantes con los planes que tenía para ese día, sobre todo por la noche. Como bien decía en el vídeo en el que explicaba lo del accidente, "no voy a dejar que esto me amargue el día". Marta López comentaba a sus fans que por la noche iba a acudir a ver a Juanlu Montoya, que tocaba en Madrid. Junto a él, su "niña", la pequeña artista Cayetana G Villar.

Por suerte para Marta López, el accidente solo ha quedado en un susto desagradable en daños únicamente materiales, por lo que la colaboradora ha podido disfrutar de la noche junto a sus amigas, escuchar un buen concierto y, por suerte para sus seguidores, mostrar los detalles en las fotos y vídeos que ha colgado en los stories de Instagram. De hecho, por la mañana ha desayunado churros con chocolate y ha disfrutado de un rato de juegos junto a sus pequeños. Todo un buen plan de fin de semana.