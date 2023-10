Gloria Camila lleva un tiempo más alejada del foco mediático, aunque aún sigue frecuentando algún que otro plató de televisión. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ha tomado otro rumbo en su vida y parece estar mucho más centrada en su vida de estudiante de abogacía e influencer después de toda la polémica levantada en torno a su familia.

La docu serie de su hermana Rocío Carrasco "En el nombre de Rocío" levantó muchas asperezas y unos muros casi infranqueables entre las hermanas. A pesar de preferir mantenerse más al margen de cualquier polémica, su nombre sigue siendo uno de los más mediáticos.

Esto no quita que la influencer siga subida al carro televisivo. Gloria Camila ha sido una de las últimas incorporaciones del programa de las mañanas de Antena 3. Susana Griso ha fichado a la hija del tonadillero para participar como tertuliana en su popular "Espejo Público".

Precisamente esta participación la ha llevado a enzarzarse en una nueva polémica que sus seguidores le han echado en cara de manera multitudinaria. La influencer subió una serie de capturas de pantalla a Instagram donde se podía ver cómo algunos espectadores de Espejo Público atacaban su postura. "¿Ante don dinero donde dejamos los principios? Tú sentada en un programa con un director, un director de revista lecturas y colaboradoras que han machacado a tu sobrina, a ti y han apoyado las difamaciones de tu hermana. La culpa es de quien os defiende"; "Hola Gloria, tengo una duda, no sé si es muy atrevido por mi parte, ¿cómo te has sentado con el director de la revista?, que te ha puesto a parir a ti y a tu familia, perdona, pero lo he visto tan feo, sé que perdonas pero es muy resiente, no sé, estoy que ni me lo creo".

Las redes estallan

La polémica ha saltado a raíz de una escena que protagonizó Gloria Camila en el plató de Antena 3. "A ver si vosotros pensáis que me ha gustado compartir espacio y sillón con este señor. Lo que quiero explicaros es que yo no mando en el programa", contó la colaboradora, obligada a sentarse al lado del director de la revista Lecturas Luis Pliego.

Gloria Camila quiso dejar claro que ella solo se encargaba de "debatir y opinar" y que no pincha ni corta en el programa. Esto no cambia la opinión de la colaboradora acerca del director de la revista y que simplemente "a veces hay que convivir en espacio y tiempo con gente que no te agrada"; no tiene nada que ver con venderse.

"Aparte de todo lo que visteis en directo él dijo que no le pusieran nunca más conmigo", reveló Gloria Camila, que además tiene una demanda interpuesta contra él. Además, explicó que Pliego había hablado de unos documentos que él en teoría no podía tener: "La has cagado". Por lo demás, se reafirmó en su opinión de que es "un maleducado" y no quería manifestarse en redes al respecto, pero finalmente tuvo que salir a dar explicaciones. Al parecer, el final fue algo trágico porque Pliego se fue por el pasillo y no se atrevió a decirle nada más.