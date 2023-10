Violeta Mangriñán y Fabio ya están esperando a conocer a su hija Gia. Los influencers dieron la noticia de que había otro bebé en camino hace unos meses y se han encargado de compartir con sus seguidores cómo han sido -y están siendo- estos seis meses.

Sin embargo, hay algo que Mangriñán no recibe con tanta ilusión y que ya sufrió tras el nacimiento de Gala. Durante su primera experiencia como madre no contó con que iba a sufrir tanto dando de mamar a su hija que terminaría siendo algo traumático para ella. Y es que la influencer, a pesar de no compartirlo en seguida, admitió con el tiempo que era un momento del día en el que incluso lloraba del dolor.

Este embarazo no está siendo igual que el antarior. La influencer ha compartido que lo nota en, por ejemplo, el tamaño de su tripa: "Con Gala la tenía de ocho meses y pico, y estoy de seis...". Cuenta que se está sintiéndose más cansada durante este embarazo y que además está reteniendo más líquido, aunque cree que el cansancio puede deberse a tener otra bebé de la que tiene que cuidar.

Eso sí, su familia sigue siendo un pilar fundamental para apoyarse. Ya solo quedan tres meses -si todo va bien- para que la pequeña Gia llegue al mundo, aunque no todos los días son igual de buenos para Mangriñán. "Ayer estaba mental y físicamente agotada, dormir mal de forma continua pasa factura y sumado al embarazo ni os cuento".

He aprovechado el finde para descansar y estar en casa, apenas he salido y me siento muchísimo mejor, con ganas de empezar la semana", compartió la influencer, para la que "nada le llena más que estar con ellos".

Una situación complicada

En cuanto al tema de la lactancia, Mangriñán ha comentado que cree que no se ve capacitada. Lo contó en sus historias de Instagram, donde primero compartió una fotografía de su ropa manchada en la zona del pecho a consecuencia de calostro -la primera leche durante el embarazo-, tal y como ella misma comentó. Mangriñán cree saber el motivo por el cual es muy difícil para el momento de lactancia que tantas ganas tenía de vivir antes de dar a luz a Gala. "Estoy segura de que de no ser por mi operación de aumento de pecho hace seis años, hubiese sido una gran amamantadora... una buena lactante, pero el dolor que sentí con Gala me creó tal trauma que, sinceramente, con Gia no me atrevo siquiera a intentarlo", se sinceró la influencer.

Aun así, Violeta Mangriñán parece encontrarse en un gran momento en lo profesional y lo personal. En pleno embarazo, Mangriñán recibió hace unos días el premio Forbes en la categoría de Lifestyle a mejor creadora de contenido. Parece que incluso Gala tiene ganas de recibir a una hermanita. La pareja ha compartido algún enternecedor vídeo en el que la pequeña se acercaba a besar la tripa de su madre. Hace poco ha confesado además que tiene otros dos proyectos entre manos y sigue trabajando.