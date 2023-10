Rocío Carrasco vuelve a estar en el punto de mira después de que la web 'Informalia' haya revelado el último rumor que circula por Chipiona sobre la hija de Rocío Jurado. Estos días se ha especulado con que la empresaria y Fidel Albiac habrían encargado la venta de algunas de las joyas de 'La más grande' a una "conocida influencer relacionada con la alta sociedad" y con una "importante agenda de posibles compradores". Una decisión que la ex de Antonio David Flores habría tomado para conseguir liquidez y solucionar sus supuestos problemas económicos.

Algo que la propia Rocío ha negado al citado portal, dejando claro que es un bulo que vaya a deshacerse de las valiosas piezas que le dejó en herencia su madre: "Es mentira. Me está llamando todo el mundo, no paran de sonar los teléfonos pero no es verdad que venda las joyas".

Lo que sí es cierto es que en los últimos años la madre de Rocío Flores ha vendido algunas propiedades que le dejó la icónica artista para conseguir 'cash' y sanear sus cuentas, como la finca 'El administrador' -situada entre Chipiona y Rota- que vendió en 2022 por 800.000 euros a pesar de que en un principio pidió por ella 5 millones de euros.

Una liquidez que Rocío necesitaría para solventar sus deudas pero que, ha aclarado, no va a obtener vendiendo las joyas de su madre. Alejada de la televisión desde que protagonizó sus dos docuseries en Mediaset -'Rocío: contar la verdad para seguir viva' y 'En el nombre de Rocío'- la empresaria continúa llevando por los teatros de toda España el musical sobre la chipionera y, además, está inmersa en la ficción en la que contará la vida de sus padres desde que Rocío Jurado y Pedro Carrasco eran unos niños hasta que se enamoraron, se casaron y la tuvieron a ella.

David Valldeperas habla de su ex

sDavid Valldeperas, ex director de Sálvame y Cuentos chinos el que ha roto su silencio en una entrevista en el Canal Podimio, concretamente en el programa "Querido hater". TardeAR lo he visto poco, la verdad. El primer día lo vi y... Ella ha dado muchos éxitos durante muchos años. Conocía la franja, pero hace dos décadas. La vida evoluciona, la sociedad evoluciona y demanda otras cosas. Estoy seguro que se adaptará a las nuevas necesidades. AR tiene su estilo y sus seguidores". "Lo que hacíamos en Sálvame es espectáculo y en el espectáculo hay veces que se sufre, yo también sufro como director. Somos profesionales", son algunas de sus frases destacadas. También habló de Paz Padilla, cuya salida fue una de las más sonadas del espacio tras un polémico enfrentamiento con Belén Esteban.

"Yo no tengo ningún tipo de relación con Paz Padilla ni la quiero tener. Pasó algo. Hubo un episodio, tras su salida del programa, que a mí me desencantó. Ella cree que soy parte de sus enemigos. Yo me creía su cariño y me he dado cuenta de que era un cariño por interés. Lo que quería era tener un aliado en la dirección", comentaba. "Ella dejó de pasárselo bien en Sálvame desde hacía mucho tiempo, empezó a tener relaciones tensas con algunos colaboradores. Ya estaba harta, no se implicaba y es un programa que necesitaba mucha implicación". David Valldeperas también ha dejado algún titular interesante sobre su futuro profesional. No estaría dispuesto, de primeras, a decir que sí directamente a un programa como Sálvame y no descarta "dar el salto a Antena 3, yo me veo donde haya trabajo y me paguen bien".