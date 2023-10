Embarazada de casi 7 meses, Gabriela Guillen sigue en boca de todos tras las diferentes noticias que cada día van saliendo a la luz sobre su relación con Bertín Osborne y el hijo en común que esperan. A pesar de que deberían estar siendo semanas tranquilas para la fisioterapeuta, lo cierto es que sigue en el ojo del huracán y atraviesa algunos baches que están haciendo la espera todavía más complicada.

Tras la petición del presentador para que se haga una prueba de paternidad a su futuro hijo en cuanto nazca, Gabriela ha preferido no comentar al respecto, asegurando que por el momento no puede hablar: "Nos os puedo decir nada".

En cuanto al testimonio de Marcia Di Lele, la joven se muestra tajante: "Es que no sé de quién me estáis hablando". Esta mujer ha asegurado haber mantenido una relación sentimental de un año con el cantante durante su matrimonio con Fabiola Martínez, sumándose así a la lista de las supuestas amantes que habría tenido Bertín durante estos años.

Además, no ha dudado en mostrar su enfado con aquellos que apuntan que es ella quien avisa a la prensa: "De verdad, es que necesito hacer unas cosas y luego decís que yo os llamo y decís que estoy en contacto con los periodistas y esto es absolutamente mentira entonces si tenéis pruebas, por favor ya bastante tengo, no me sigáis".

Ivonne Reyes rompe su silencio

Quien tambien ha hablado sobre el cantante ha sido Ivonne Reyes. La ex presentadora también tiene u litigo 'histórico' abierto contra Pepe Navarro sobre la paternidad de su hijo. La última batalla en la interminable guerra judicial que mantienen Ivonne Reyes y Pepe Navarro ya tiene vencedor. Y no es otro que el presentador, al que la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado inocente del presunto delito de acoso y amenazas denunciado por la venezolana en junio de 2022, después de que el padre de su hijo Alejandro interviniese telefónicamente en 'Viva la vida' para tacharla de "sinvergüenza", "jeta", "indigna", "farsante" o "repugnante".

La lucha legal de Ivonne Reyes y Pepe Navarro por la paternidad del hijo de la modelo venezolana ha sido un tema candente durante varios años. La disputa ha sido ampliamente publicitada, tanto en la televisión como en las revistas, con ambos lados intercambiando acusaciones duras. Sin embargo, parece que uno de sus conflictos ha llegado a su fin.

Y ahora, parece que Bertín e Ivonee están unidos por los rumores, rumores de affaire a los que ha reaccionado la venezolana en la Gala del 21º aniversario del vino Cepa 21, donde por cierto estaba prevista la asistencia del cantante, aunque finalemnte no apareción. "¡Ah! ¿Yo? ¡Mira qué bien! le voy a preguntar 'Bertín, ¿tuvimos un affaire tú y yo?' ¿Me estás hablando en serio?" ha exclamado Ivonne entre risas, alucinada de que se la haya relacionado con el artista: "No me he enterado nunca que tuve un affaire con Bertín. He presentado ochenta mil galas con Bertín, s muy guapo, muy atractivo, muy divertido, he ido a sus programas y quinientas galas que hemos presentado juntos, le quiero mucho pero por mucho que quieran no ha habido nada" ha asegurado. Si tuviese que dar un consejo a Gabriela, ese sería "que sea feliz, que disfrute de su embarazo y nada más, que es lo único que le tiene que preocupar. Que piense en ella y en el bebé". ¡Dale al play y no te pierdas las declaraciones de Ivonne!".