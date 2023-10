Nagore Robles continúa inmersa en gran cantidad de proyectos. La presentadora ha ganado gran popularidad en la televisión y ya cuenta con una amplia masa de seguidores en redes sociales después de trabajar durante más de una década en los platós de televisión.

Ahora, la figura pública no deja de dar noticias a sus seguidores, y es que parece que está viviendo una nueva vida. Hace no tanto hacía pública su separación de la periodista Sandra Barneda, uno de los personajes favoritos para el público de La Isla de las Tentaciones. Ya en septiembre Robles adelantaba que tenía una nueva ilusión: se mudaba junto a su mascota a una casa "con mucha ilusión, ganas de calma y felices de comenzar este camino juntos".

La colaboradora televisiva abandonaba su casa en propiedad del centro de Madrid para alquilar una en las afueras en busca de otro ritmo de vida. "Para los cotillas, tranquil@s, es alquilada, la mía la dejo con mucha pena para que la disfrute alguna inquilina y sea tan feliz como yo durante estos años en el centro de Madrid. Ahora el cuerpo me pide verde, mucho verde y otro ritmo".

Una nueva vida

En cuanto a lo profesional, Nagore Robles se ha unido a la ola de los podcasts y cuenta con el suyo propio en Podimo: "La Casa de mi Vecina". Sus redes sociales, claro está, tampoco las deja de lado. Hace unas horas ha publicado unas fotos que tenía guardadas que han incendiado las redes sociales.

"Fotos sin publicar que deberían haberse publicado. No hay más historia. Ahora mismo me transportaba allí mismo, desnuda, llena de arena, sola, la playa y yo…", compartió Robles.

No obstante, no todo es lo que sus redes aparentan. Ella misma adelantaba que se venían unos meses duros: "La realidad es que me toca ponerme las pilas y trabajar, reparar, abrir cajas, contestar mails, cerrar etapas y despedirme de lugares..."