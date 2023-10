Cuando parece que los personajes televisivos no pueden volver a sorprendernos, salta algún bombazo que deja a la audiencia boquiabierta. Y es que no todos los concursantes que han pasado por los programas o platós de televisión se convierten en el fichaje estrella de cadenas como Telecinco. Muchos son los que prefieren desmarcarse de la vida pública por su cuenta y apuestan por un perfil más bajo, aunque a los que sí les gusta, pero no corren la misma suerte de personajes como Marta Peñate.

Uno de los programas de telerrealidad más populares de los últimos años en España es sin duda La Isla de las Tentaciones. Por sus villas han pasado ya decenas de parejas que buscan poner a prueba su relación frente a unos cuantos tentadores del género opuesto con los que tienen que convivir. El objetivo de estos solteros será encontrar el amor entre los participantes que han acudido a La Isla con una relación estable. Eso sí, no es tarea fácil para los solteros poner a prueba ese amor y solo unos pocos consiguen abandonar la villa acompañados. Es el caso, por ejemplo, de personajes como Lester y Patri, que sí que corrieron la suerte de enamorarse dentro del programa y llevar su relación a términos mucho más serios. De tentador a actor de cine para adultos Algunos rostros sonados para los espectadores más fieles sorprenden de vez en cuando volviendo a la vida pública de alguna forma. A más de uno le sonará el nombre de Miguel Guerrero. El ex futbolista dejó aparcada durante un tiempo su carrera deportiva para participar como tentador en La Isla de las Tentaciones 6. Allí intentó conquitar a Lydia Pérez, aunque finalmente no tuvo el efecto que él pretendía. El que fuera portero, sin embargo, buscó una nueva oportunidad laboral en el mundo de los adultos. Guerrero ha llenado su cuenta de Instagram para publicitar este tipo de contenido con fotos y vídeos bastante subidos de tono. View this post on Instagram A post shared by Miguel Guerrero (@mguerrero231) Tal y como él mismo ha contado, terminó dejando el fútbol, ya que era un trabajo muy sacrificado, para "vivir la vida" con 29 años. Su nuevo trabajo, dice, le permite viajar por el mundo y no le exige tanto tiempo en el mismo lugar como el deporte profesional.