Los Bridgerton: esta temporada habrá un trío y estas escenas de sexo subidas de tono se han eliminado

Querido lector: El 16 de mayo se estrenaba en Netflix la tercera temporada de 'Los Bridgerton', la popular serie basada en las novelas de Julia Quinn donde se narra la vida de los ocho hermanos Bridgerton en su búsqueda del amor en la alta sociedad de Londres durante la época de la Regencia (época gerogiana).

La sorpresa que se llevaron los fans de la serie el día del estreno de la tercera temporada es que solo está en emisión una primera parte de cuatro capítulos y que la segunda la podrán ver el próximo 13 de junio.

La segunda parte de la temporada 3 promete resolver los intrigantes giros argumentales presentados en los primeros cuatro episodios. Con títulos como "Tick Tock", "Romancing Mister Bridgerton", "Joining of Hands" y "Into the Light", los espectadores están ansiosos por descubrir el desenlace de las complejas relaciones entre los personajes.

Para Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ya es el tercer año de búsqueda de marido, y en lugar de rendirse, ha decidido ponerse firme, más que nada por poder dejar atrás a su dominante madre Lady Portia (Polly Walker) y a un par de irritantes hermanas mayores, Prudence (Bessie Carter) y Philippa (Harriet Cains), que de nuevo divierten con su aparente incapacidad para procesar el mundo. Penelope pone la vista en su amigo-amor platónico Colin Bridgerton (Luke Newton), pero, por desgracia, no es la única ni mucho menos: el chaval ha vuelto de su excursión parisina más fuerte y elegante, capaz de moverse en la alta sociedad con toda la soltura que, de momento, falta a Penelope. Colin se ofrece a ayudarle a buscar a su marido ideal, aunque en su mente ella ya lo haya encontrado.

Un trío y escenas de sexo eliminadas

Los protagonistas de esta temporada de Los Bridgerton son Luke Newton (Colin Bridgerton) y Nicola Coughlan (Penelope Featherington), pero también lo es, más que en las entregas anteriores, el sexo.

La actriz irlandesa, de 37 años, que interpreta a Penélope Featherington mantiene muchas citas apasionadas con Colin Bridgerton y aunque asegura que las escenas más sexuales están en la segunda entrega de la tercera temporada, que incluyen hasta un trío, asegura que algunas de ellas se han bajado de tono para que la serie pueda ser vista por un público más amplio y por sus profundas creencias católicas.

La actriz explicó a The Sun sobre estas limitaciones a la hora de grabar escenas subidas de tono: "'Está estipulado escrito en mi contrato. La gente piensa que lo digo en broma. Crecí como católica irlandés, simplemente no es así como vivimos". Y es que Nicola creció en el condado católico de Galway en Irlanda, donde muchas personas religiosas se oponen al sexo fuera del matrimonio.

Más sexo

La segunda temporada de Los Bridgerton fue criticada por la falta de escenas de pasión, con apenas tres minutos de acción en el dormitorio en medio de 8 horas y 29 minutos de tiempo en pantalla.

Los espectadores ya pueden esperar más en la tercera temporada, con al menos seis minutos de besos, sexo, tríos y sexo lésbico. Pero para todo ello habrá que esperar a la segunda parte.