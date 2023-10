Shakira no deja indiferente a nadie. La cantante colombiana ha vuelto a dar que hablar con su última canción en la que deja una "dedicatoria" no muy cariñosa a su exsuegro. El tema, como no podía ser de otra manera, se ha encaramado en lo más altos de las listas de éxitos mientras todo el mundo debate sobre si es o no apropiado desear la muerte a un familiar de tu antigua pareja. Y en este sentido ha saltado un conocido actor español, quien ha sentenciado a través de Twitter: "Que pereza das, Shakira".

La canción e ncuestión se llama "El jefe". Y es allí donde le dedica los versos a Joan Piqué. "Dicen por ahí que no hay mal que más de cien mil años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura". Esta parte de la canción ha generado polémica a nivel mundial. Podría decirse que no hay nadie que no la haya escuchado, como tampoco ha nadie ha dejado indiferente. Por un lado hay quien defiende el derecho de la cantante de Barranquilla a poner de vuelta y media a Gerard Piqué y a su familia. Si bien, también hay quien afea a la artista que lance mensajes públicos a la familia de su ex y quien considera que debería tratar de pasar página y no hacer esto. ¿Por qué menciona Shakira a su niñera en la nueva canción?: Esto es lo que descubrió de Piqué y por lo que fue despedida La ruptura de Shakira y Piqué se hizo pública en junio del año pasado. Desde entonces, la artista le ha "dedicado" varios temas. El primero fue "Te felicito", junto a Rauw Alejandro, que vio la luz en abril pero que ya llevaba "puyitas" que cobraron sentido cuando se hizo oficial la fractura. A esta le siguieron "Monotonía", en octubre de 2022; la celebérrima BZRP Music Session vol. 53, con su "una loba como yo no está pa' tipos como tú" que la ha convertido en la canción de música latina más reproducida en la historia de Spotify; en febrero lanzó juntoa a Karol G "TQG"; en mayo, "Acróstico", dedicado a sus hijos, que cantan en el tema; y, por última, "El jefe", con "Fuerza Regida". El actor Jaime Lorente, famoso por su papel de "Denver" en "La casa de papel" o el de "Nano" en "Élite", ha sido uno de los últimos en pronunciarse sobre el último tema de Shakira. "Qué pereza das, Shakira", escribió en su cuenta de Twitter. Su mensaje a cosechados miles de "me gusta" y más de 200 "retuits".