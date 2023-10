Quedan dos semanas para que Isa Pantoja y Asraf Beno protagonicen una de las bodas del año. Un 'sí quiero' que se celebrará en una finca a las afueras de Sevilla el próximo 13 de octubre y que, es innegable, estará marcado por las ausencias.

A las ya confirmadas de su hermano Kiko Rivera, de Raquel Bollo y de Manuel Cortés y Alma Bollo -con los que protagonizó un agrio enfrentamiento a raíz de la actitud de sus primos con su prometido en 'Supervivientes'- se une la de Isabel Pantoja, distanciada de su hija que, como ha reconocido abatida, no contará con el apoyo de su madre en uno de los días más especiales de su vida.

Indiferente a la decisión de la cantante de no arropar a Isa en su boda, Alma se desmarca una vez más de este tema: "Yo es que no tengo nada que hablar, de eso no sé nada. Ya lo he dicho en muchísimas ocasiones, que es un día importante, que tienes que estar con la gente que consideres que es importante en tu vida y que te haga feliz en el día a día y creo que ya está más que resuelto. Todos lo habéis visto y las cosas están así".

"No es algo que esté en mi día a dí ni de lo que me interese hablar la verdad" deja claro la hija de Raquel Bollo que, sin confirmar ni desmentir si ella hubiese invitado a Isa a su boda si fuese al contrario, sí ha lanzado un demoledor dardo a la peruana, que se dará el 'sí quiero' con su novio sin la presencia de prácticamente ningún miembro de su familia. "Si me casase yo en mi boda estarían las personas importantes en mi vida" ha afirmado tajante.

Aunque su relación con Asraf en 'Supervivientes' fue de todo menos buena -de ahí su 'ruptura' con la hija e la tonadillera- Alma sí puede decir que ha hecho amigos para siempre en el reality, como Adara y Jonan, con los que acaba de disfrutar de una escapada a Madrid.