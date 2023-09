Carla Cotterli se convirtió, con sus apasionadas imágenes con Albert Rivera en un barco en Ibiza, en una de las grandes protagonistas de la crónica rosa este verano. A pesar de que el expolítico había sido relacionado hacía apenas una semana con la actriz Aysha Daraaui -con la que fue sorprendido disfrutando de un baño de lo más íntimo y cercano en aguas del Mediterráneo en el que ella le daba un 'lengüetazo' en la oreja de lo más revelador- sus instantáneas derrochando besos, abrazos y gestos de cariño con la diseñadora dejaban claro quién era la mujer que le había devuelto la ilusión tras su reciente separación de Malú.

Y no es otra que Carla, influencer y empresaria -posee su propia agencia de eventos y su marca de moda- con la que el entorno del exlíder de 'Ciudadanos' reveló que llevaba varias semanas de incipiente relación a la que preferían no poner nombre por el momento.

Una historia de amor de la que nada hemos sabido en el último mes. El 20 de agosto fallecía el padre de Albert en Málaga y, a pesar de la desolación del expolítico, Carla prefería no asistir al tanatorio para no acaparar todo el protagonismo en un momento tan delicado para la familia Rivera.

Desde entonces, no hemos visto al ex de Malú ni ha surgido ninguna información que revele como continúa su incipiente noviazgo con Cotterli. Sin embargo, y tras más de un mes evitando hacer vida social para no ser captada por las cámaras, la diseñadora ha disfrutado de su primera salida nocturna con amigos y Europa Press ha sido testigo del momento.

Imágenes exclusivas en las que Carla, escoltada por sus amigos -que han intentado evitar a toda costa que la prensa hiciese su trabajo- ha guardado silencio cuando le hemos preguntado por Albert, sin confirmar ni desmentir si su relación continúa adelante tras el revuelo que causaron sus románticas imágenes en Ibiza.