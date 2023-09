La parte más dicharachera de Vamos a ver, el programa que presenta Joaquín Prat en Telecinco, trató este miércoles el pedo que Carmen Alcayde en GHVIP. Un tema que abrió el debate entre los colaboradores de la sección Fresh del programa: "Un cuesco de esas características no se cae".

Joaquín Prat es hijo del mítico presentador Joaquín Prat, conocido entre otros, por su participación en El Precio Justo, durante su etapa en Televisión Española, además de haber hecho un sinfín de programas de televisión. Y de hecho, su trayectoria profesional ha sido similar.

Joaquín Prat hijo comenzó en la cadena Ser junto a Iñaki Gabilondo en Hoy por hoy, aunque no se da a conocer al gran público hasta su paso a la televisión, donde comienza en las cadenas Localia, del mismo grupo mediático que la cadena Ser. Después acabaría en Cuatro, donde presentaba junto a Raquel Sánchez Silva el programa "Visto y oído".

Pero su gran lanzamiento fue junto a Ana Rosa Quintana en El Programa de Ana Rosa, en el que ingresó tras la marcha de Óscar Martínez. Además de El Programa de Ana Rosa, Joaquín Prat también ha presentado en galas navideñas de Telecinco y presentó el reality "Campamento de verano".

Joaquín Prat regresó a Cuatro para presentar Cuatro al día, aunque finalmente acabó volviendo a Telecinco para presentar primero ¡Viva la fiesta! ,después "Ya es mediodía" y ahora está al frente de Vamos a ver.

Flatulencia

Y en el Fresh de Vamos a ver trataron con ahínco la flatulencia de Carmen Alcayde, que llamó la atención tanto de los colaboradores como de los espectadores. Joaquín Prat aseguró que "un pedo de esas características no se cae, te lo tienes que tirar. Tienes que dedicar todo tu cuerpo a evacuar esa flatulencia". Por su parte, Alexia Rivas admitió que "yo soy muy pequeña y también me tiro pedos. Aunque parezca que soy divina, me los tiro".

El momento vivido en GHVIP fue muy comentado, sobre todo porque Carmen Alcayde trató de escurrir el bulto asegurando que había sido Luca, y no ella, quien se había tirado la flatulencia. "Carmen, por favor, eh. Júralo por tu abuela. Vaya pedo te has tirado", le dijo Luca; a lo que ella aseguró: "Que yo no he sido, has sido tú".

Pedazo de pedo se tiró anoche Carmen Alcayde

#GHVIP17S pic.twitter.com/UQDeRAZDfR — Diario de Tele (@DiarioDeTele) September 17, 2023

Sin duda, uno de los momentos para recordar de la presente edición de GHVIP.