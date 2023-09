La denuncia de una supuesta violación por parte de una conocida youtuber ha encendido las redes, pero no solo eso, sino que la polémica ha llegado hasta el famoso herpetólogo Frank Cuesta, que ha estallado tras conocer el caso: "Lo que sea, que se sepa".

Al herpetólogo y experto en reptiles leonés no le tiembla el pulso, ni le importa pisar cualquier charco. Y eso que va en crocs. Pero él nació para mojarse, y eso no resulta indiferente a nadie. Máxime cuando te mueves en un mundo como las redes sociales donde, bajo el amparo de la muchedumbre y el anonimato, la gente se desata con facilidad y no se corta. Pero Frank Cuesta sabe adaptarse al medio.

Quien pasase por formatos televisivos como Frank de la Jungla o Wild Frank opina de todo. Así lo hizo, por ejemplo, tras un vergonzoso comentario que hizo Risto Mejide en las Campanadas de Mediaset. El polémico presentador recibió un aluvión de críticas por las polémicas palabras que pronunció durante la retransmisión y que estaban dirigidas a sus rivales, Cristina Pedroche en Antena 3 y Ana Obregón en TVE.

"¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia", soltó el presentador en pleno directo. Un comentario de mal gusto sobre el que opinó Frank Cuesta en redes sociales. El que fuera presentador de formatos como 'Frank de la jungla' escribió un contundente mensaje en su cuenta de Twitter. "A mí se me murió un hijo muy pequeño (hermano gemelo de Zape)", comienza diciendo junto al vídeo del momento en cuestión: "No quiero ni pensar lo que siente Ana Obregón cada día".

Fin de la relación

Pero el caso que nos ocupa ahora es el de la youtuber Laly, novia de Ricky Edit, quien había anunciado en sus redes que habían finalizado la relación para señalar después que lo que había ocurrido es que había sido violada cuando estaba inconsciente. Hasta ahí todo bien, pero después no presentó la correspondiente denuncia en la comisaría por su salud mental. Sin embargo, esto no le ha sentado nada bien a Frank Cuesta, qiuen ha hecho una publicación en X (la extinta Twitter) donde estalla contra la youtuber por el "circo" que está montando en las redes.

"Lo dije y lo digo de nuevo. Si tu denuncias PUBLICAMENTE en youtube que te han violado y pones como excusa que no denuncias en la comisaria por tu salud mental...que cojones haces, haciendo un circo en las redes?? Me han contestado por privado del ministerio. Asi que esto va a ir para adelante. Es hora de aportar pruebas de amigas etc u hora de pedir disculpas. Si ha habido violacion...a por el violador para que no viole a mas y si no la habido...tiempo para pedir disculpas. Lo que no se puede es dejar por ahi suelto a un violador o que alguien mienta sobre ello. Lo que sea, que se sepa", escribe el herpetólogo.