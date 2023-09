Juan José Ballesta no ha pasado por su mejor época. El actor se ha divorciado de Verónica Rebollo y poco después vivió una ruptura sentimental con su novia. Esto llevó al actor a desconectar un tiempo de las redes y los medios de comunicación, lo que provocó la preocupación de muchas personas después de que 'Socialité' anunciase que no le había podido localizar.

Hasta entonces, siempre había sido un personaje público muy activo en redes, pero desde el programa de Telecinco no lograron dar con él. Con quien sí pudieron hablar fue con su familia, que aseguró que "está bien, haciendo un proyecto", lo que tranquilizó a los seguidores del interprete.

Ahora, el actor regresa al prime time con una entrevista en exclusiva para Jordi Évole. Juan José Ballesta tiene palabras para los compañeros del gremio que se quejan por todo. "Nunca he tenido un problema con nadie en el mundo del cine, hay gente que me cae peor... Estos estirados que van al rodaje y complican las cosas, esa gente lo que tendría que hacer es doblar el lomo y ponerse a trabajar para que no se quejen de la vida de privilegiados que llevan", ha defendido el artista.

El presentador y director del programa ha confesado en Más Vale Tarde que su forma de expresarse le encandiló. "Utiliza una expresión muy de barrio, muy de señor mayor, como es 'doblar el lomo'. Tiene esa cara de crío y utiliza un vocabulario de mayor, que parece que esté recitando un guion", cuenta. "Es un tipo muy auténtico. Me alegro que haya decidido explicar su vida", relata Évole, y explica que "es uno de los nuestros, es un tío que no renuncia a lo que fue y a lo que es y sigue viviendo en Parla, busca novia, y lo explica con una ligereza y una empatía que me conquistó completamente".

"Me fui a poner mármol por 700 euros al mes", es una de las frases que destaca el ganador del Goya por 'El Bola'. Ballesta habla de lo duro que fue el golpe de realidad tras recibir el galardón y lo difícil que puede llegar a ser vivir en esa industria. Eso sí, también manda un contundente mensaje a los jóvenes actores que se "quejan de su situación ". "Vete a una obra, ya verás lo que es trabajar".

Llamada en directo

Juan José Ballesta hace balance de su carrera profesional y sentimental en ‘La última noche’ junto a Sandra Barneda. Durante la entrevista, el actor habla de Vero, la madre de su hijo y la mujer de su vida: "Siempre la llevo en mi corazón", admite. "Hemos estado muchos años juntos, somos familia. Aunque no vivamos juntos, es mi familia y lo que le pase a ella, me pasa a mí". Tras esto, se produce la llamada telefónica de Laura, hermana de Juanjo.

"Quería decirle algo. Estoy súper orgullosa de ti, de la persona que eres, la persona en la que te has convertido, el corazón que tienes… te amo", le dice Laura a su hermano, que rompe a llorar. "Siempre ha estado muy pendiente de mí. Si no fuera mi hermana, ella sí que sería la mujer de mi vida", confiesa el actor. Sandra Barneda se acerca para consolarle.+

"Mi hermana siempre ha estado ahí", confiesa un Juanjo emocionado. "Ha sido un apoyo en mi vida, cuando he estado mal, cuando he estado bien... siempre ha estado ahí para decirme las cosas buenas, cuando me he venido abajo por amor o por lo que fuera... siempre ha estado ahí, siempre me ha apoyado, siempre ha estado en la retaguardia, ha sido siempre mi mano derecha".