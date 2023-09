La presentadora televisiva María Teresa Campos ha fallecido este martes, 5 de septiembre, a los 82 años de edad después de llevar más de dos años retirada del foco mediático y batallando con una enfermedad que sus hijas nunca han querido hacer pública. La comunicadora ingresaba el pasado domingo en la Fundación Jiménez Díaz y hasta hoy ha estado arropada por todos sus seres queridos.

Campos ingresó con pronóstico reservado a causa de una insuficiencia respiratoria aguda, y el lunes a primera hora de la tarde el hospital informó de que la situación clínica de la periodista había empeorado y se encontraba ya muy grave.

Nacida en Tetuán, pero instalada en Málaga desde que cumplió un año de edad, estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Málaga y sus primeros pasos en el mundo de la comunicación los llevó a cabo en Radio Juventud Málaga, donde participó en un concurso. A partir de entonces, su voz empezó a sonar con fuerza llevando a cabo diversas tareas radiofónicas.

Bigote Arrocet habla

"Viví seis años con ella y fui muy feliz. Es una pérdida para todos nosotros, la familia y la gente que la quería. Estamos muy tristes. Estoy en América y no lo imaginé nunca", declaró el humorista argentino en Espejo público. "El último día que hablé con ella fue el día que terminamos. La gente dijo que fue por un WhatsApp, es mentira, me duele en el alma. Me fui a Marbella, ella estaba invitada como jurado en un desfile de moda. Esa fue la última vez que hablamos.

El cómico de 73 años reiteró que lo que se decía no era verdad y que siempre hubo "mucha comunicación" entre ellos, y "lo demás son inventos chinos".

Entonces, Susanna Griso le preguntó si iba a escribir a Terelu Campos y Carmen Borrego para darles el pésame, algo ante lo que él dudó, con pulla incluida: "Les escribiré, pero tengo un poco de sentimientos encontrados con ellas, porque no se han portado bien conmigo ni se portaron bien con la mamá en su época".

Miquel Vals intervino para preguntarle qué le diría a la periodista si pudiera hablar con ella una última vez, y si le pediría perdón por todo lo que ha pasado. "No, yo no, no. La que me tenía que haber pedido perdón es ella a mí, no yo a ella, porque nunca fue verdad nada de eso", contestó, muy tajante.