Tamara Gorro destila naturalidad. La modelo, "influencer" y tertuliana triunfa en las redes gracias a su transparencia con su comunidad de seguidores. Así, la madrileña compartió cómo fue su última noche en Ibiza, en una publicación en la que también estuvo presente su exmarido, Ezequiel Garay.

Tamara Gorro es una segoviana nacida en 1987 que se dedica a la moda, las redes sociales y la televisión. Se hizo conocida en 2009 por participar en el programa “Mujeres y Hombres y Viceversa”. Desde entonces ha colaborado en otros espacios como “Sálvame Deluxe”, “Supervivientes”, “Sábado Deluxe” o “Mask Singer”.

En los últimos dos años ha confesado sufrir depresión. Esto le llevó a separarse temporalmente de su esposo, el exfutbolista Ezequiel Garay, padre de sus dos hijos. Sin embargo, meses después se reconciliaron. A comienzos de este año volvieron a rompe, de manera ya definitiva.

Pese a que la relación enter Tamara Gorro y el ex del Real Madrid es buena, tal y como ellos mismos han afirmado en numerosas ocasiones, sus fans siguen teniendo presente una posible reconciliación.

Así se ha visto en la última publicación de Tamara Gorro en Instagram. En ella, la modelo relató cómo fue su última noche, en la que salió a cenar y a bailar a algunos de los locales de la isla. Al día siguiente, la "influencer" compartió cómo se había preparado para esa noche tan especial.

Lo que seguramente no imaginaba Tamara Gorro era que el primer comentario de sus seguidores iba a ser una pregunta sobre la posibilidad de su regreso con Ezequiel Garay.

Por ahora la modelo no ha contestado. Si bien, al menos por el rastro que ambos dejan en sus redes sociales, nada hace pensar en una reconciliación.

Además, la influencer ha publicado un reel con un resumen express de su verano acompañado de un enigmático mensaje. "Querido verano, créeme que nunca te voy a olvidar. Finaliza una etapa y arranca otra."

Tamara Gorro ha sorprendido también a sus seguidores con un llamativo cambio de look. NUEVO LOOK ¿Os gusta familia virtual? Ufff… me costó decidirme, pero como siempre mi amiga @mariaroberts25 me empujó y ánimo. ¡Estoy encantada!, me apasiona cambiar y este look me faltaba en la lista".