Nacida en Madrid en 1986, Alba Carrillo saltó a la fama en 2007 por su participación en "Supermodelo", un programa en el que acabó en cuarto puesto. El concurso le abrió las puertas al mundo de la moda y también a la pequeña pantalla. Primero como colaboradora de "Amigas y conocidas" y posteriormente pasó por lo splatós de "Hable con ellas", "Deluxe", "Sálvame" o "Mujeres y hombres y viceversa".

Su vida privada también ha dado que hablar, ya que ha mantenido relaciones sentimentales con numerosos famosos. Feliciano López, Fonsi Nieto, Javier Hernanz, David Vallespín, Thibaut Courtois, Santi Burgoa o José Antonio Canales Rivera han sido algunas de sus parejas. En 2011 tuvo un hijo con Fonsi Nieto. Se llama Lucas y tiene once años.

Alba Carrillo salió de Telecinco por las malas, despedida. Y después denunció a la cadena. Desde entonces las relaciones están rotas. De hecho, la modelo ha denunciado a la cadena. Y no solo eso. También ha hecho todo lo posible por boicotearles. Hace unas semanas fue muy sonada una tremenda "rajada" contra el grupo Mediaset en el que, además, desveló que Jorge Pérez y Cristina Porta sería la pareja ganadora de "Vaya vacaciones", el "reality" de Telecinco que, por entonces, aún no se había estrenado.

Alba Carrillo explota

Si hay una noticia que ha dado la vuelta a todo el país esa sin duda ha sido la del embarazo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne. Ya no solo por el hecho de la edad del cantante, sino por sus palabras al darse a conocer el hecho de que volverá a ser padre a los 69.

Por ello, no han sido pocos los comentarios que han suscitado. Desde la familia a personajes famosos, todos han dado su opinión al respecto. Y, en la mayoría de las ocasiones, ha sido una dura crítica. Prueba de ello ha sido resistentemente Alba Carrillo.

En su videopocast El salón de té, la modelo no se ha mordido la lengua para hablar de cómo es para ella el intérprete. "Yo ya advertí cómo era Bertín", ha comenzado con un semblante muy cabreado. "No me has sorprendido nada, esto era lo que yo esperaba de ti".

"Sé mucho de ti, pero siempre me lo he callado", ha asegurado Alba, explicando como Mediaset había protegido la figura del andaluz para no criticarle, "nos tenían capada la información Bertinera".