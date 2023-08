'Así es la vida' afronta sus últimas semanas de emisión ante la inminente llegada de 'TardeAR', el nuevo programa de Ana Rosa Quintana que ocupará las tardes de Telecinco a partir del nuevo curso televisivo que arranca en septiembre. A pesar de que su final está cerca, el magacín presentado por Sandra Barneda no baja la guardia y continúa reforzando su equipo de colaboradores.

Después de rescatar a Antonio Montero, el formato producido por Cuarzo ha incorporado a sus filas a otro rostro que colaboró en 'Sálvame' durante su última etapa. Se trata de Cristina Porta, que suma un nuevo proyecto en Telecinco tras proclamarse como ganadora de '¡Vaya vacaciones!' junto a Jorge Pérez.

Precisamente, el exguardia civil también se ha sumado estos días al elenco de tertulianos de 'Así es la vida', que en los últimos días ha conseguido mejorar sus datos de audiencia gracias a su cobertura sobre el caso de Daniel Sancho.

Cristina Porta refuerza de esta forma su relación con Mediaset, grupo por el que fichó hace casi dos años para concursar en 'Secret Story: la casa de los secretos', donde consiguió la medalla de plata tras convertirse en la absoluta protagonista de la edición.

Maternidad

Cristina Porta ha dejado claro que ha pasado página de Álex Zacharías, y es que a pesar de que su tonteo y sus besos en el reality 'Vaya vacaciones' ilusionó a muchos telespectadores, lo suyo ha terminado en ruptura. La colaboradora ahora tiene la vista puesta en el futuro, y tras pegarse unas buenas vacaciones recorriendo Italia, Cristina ha querido reaparecer en Madrid en el estreno de 'Tortugas Ninja: caos mutante', y allí se sinceró con la Prensa sobre su situación sentimental y también sobre sus planes de ser madre. Un evento por el que, por cierto, también pasó una renovada Marta Riesco.

"Estoy abierta al amor siempre, pero de todas las maneras. No solo en pareja. Yo tengo muchos amigos, soy muy familiar y recibo y doy mucho amor", dijo, y sin querer confirmar pero tampoco desmentir que tenga alguna nueva ilusión en el amor. Ahora ella se quiere centrar en ampliar la familia, y aunque cree que será con un hombre, si tuviera que hacerlo sola, también lo haría: "Sueño en ser madre y me pongo como un plazo de unos dos años. Creo que no voy a ser madre soltera, pero si tuviese que serlo, lo sería sin ningún miedo", apuntaba.