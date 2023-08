Adara Molinero ya ha manifestado en más de una ocasión querer apartarse de los 'reality shows' indefinidamente. La ganadora de 'GH VIP 7' dejó en el aire su futuro en la televisión en un comunicado en sus redes sociales, asegurando que solo volvería en caso de que se tratase de un proyecto realmente llamativo.

Tras conocerse el primer avance de 'GH VIP 8', que mostró Marta Flich durante su paso por el primer programa de 'La última noche', un usuario compartió la promoción del regreso del mítico formato y la reina de los 'realities' decidió responderle: "Madre mía, escucho esa canción y se me pone el corazón a mil. Qué guay que haya personas que vayan a vivir esa experiencia".

Minutos después de su contestación, Miguel Frigenti instó a la 'celebrity' a formar parte de 'GH Dúo' en caso de que vuelva esta marca derivada de 'Gran Hermano': "No incites", fue la respuesta de Adara Molinero al conocido colaborador.

Recordemos que Adara Molinero se dio a conocer por su participación en 'Gran Hermano 17' y después dio el salto a 'GH VIP 17', donde se alzó como ganadora. Por tanto, 'GH Dúo' es la única marca que le faltaría por conquistar. Otra de las preguntas surgidas fue a raíz de su posible participación en '¡Vaya vacacioes!', algo que ha negado rotundamente a diferencia de la primera de sus respuestas.

Un nuevo viaje de amor de Adara y Bosco

Recientemente se han ido junto a Alma Bollo a Valencia a ver "a mi bebé Jonan". El grupo de amigos se mantiene así muy unido tras una edición de Supervivientes que fue especialmente convulsa en cuanto a convivencia, con concursantes y bandos muy enfrentados. Estrecharon lazos en la isla y los mantienen fuera de ella.

En el vídeo en el que Adara anuncia ese viaje para ver a Jonan a Valencia no falta, evidentemente, Bosco. Que sale para darle un arrumaco, demostrando una vez más que le gusta ser cariñoso. "También viene Bosquiiiii", dice en tono meloso Adara.

Una relación amorosa surgida de Supervivientes por la que muchos no daban un duro, pero que parece aguantar el paso de las semanas y afianzarse entre arrumacos, y ahora, motes cariñosos. "Bosqui" es como Adara llama al sobrino de Pocholo, el nuevo amor que ha venido para quedarse en su vida.

Fotos muy acaramelados y caos desatado en las redes

Ahora, Adara ha compartido unas fotos del viaje con el mensaje "unos días increíbles con personitas increíbles". Entre las mismas, varias junto a su novio Bosco muy encariñados y en un barco.

Bosco no ha dudado en comentarlo: "¡Qué fácil se me hace disfrutar a tu lado!". Pero el problema es que el comentario de Bosco ha generado una riada de respuestas. Especialmente de los "haters" que acumula Adara, que tras su paso por varios realities cuenta con muchos fans y también detractores.

Estos advierten a Bosco de que Adara podría estar utilizándolo. "Pobrecillo", dicen. "Adara es un biiii...cho y de temer! Bosco es un chico joven, inocente y un tanto inmaduro, no creo que a Adara le vaya alguien como él", pone un comentario. Más: "¡Hasta que ya no le interese mediáticamente, y le funda la pasta!" o "Chico, no es la primera vez que se arrima a alguien para obtener beneficios; cuídate de esta chica".

Así hasta un sinfín de comentarios. Y claro, han entrado a debatir también los muchos defensores que tiene Adara y que sí creen en su amor verdadero hacia Bosco. Entonces, las apasteladas fotos de los dos juntos de viaje y en barco han terminado por generar el caos en las redes.