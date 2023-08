Parece que la relación de Aitana Ocaña y Sebastián Yatra va viento en popa. Todos los rumores que apuntaban a una posible relación sentimental entre ambos artistas, cada día cobran más fuerza. La pareja disfruta de unas vacaciones en República Dominicana juntos, aunque ninguno ha querido dejar evidencia de ello.

Aitana terminó su relación de cuatro años con Miguel Bernardeau el pasado mes de diciembre, y tan solo unos meses después, las imágenes entre la catalana y el cantante colombiano juntos no han cesado. Esta vez, cada uno ha compartido imágenes de su último viaje juntos, pero sin dejar constancia de que han sido unas vacaciones en pareja.

Atardeceres frente al mar, paseos en barco, días en bikini* Así son las fotografías que ambos han publicado en sus redes sociales. Yatra incluso se ha atrevido a compartir un Tik Tok donde se le puede ver cantando con algunos allí presentes en una noche de karaoke. Eso sí, cortando a la persona que está a su izquierda y a la cual le dedica algunos gestos de lo más cariñosos.

Las redes sociales no han tardado en hacer su trabajo publicando el vídeo completo desde otra perspectiva, donde podemos apreciar a ambos tortolitos disfrutar de una cálida noche en el paraíso.

¿Futura maternidad?

Aunque la cantante ha expresado su deseo de ser madre, también hincapié en que es algo que no se plantea en la actualidad: “Yo sí que quiero, pero en un futuro. Yo eso es algo que no me va a pasar hasta dentro de muchísimo tiempo. Ya que estamos, lo digo"

La intérprete de éxitos como 'Vas a quedarte' está enfocada en su trayectoria y en aprovechar al máximo las oportunidades profesionales que se le presentan. Además, teniendo en cuenta su corta edad, es comprensible que priorice su desarrollo personal y artístico, permitiéndose vivir experiencias y alcanzar otros objetivos antes de considerar la posibilidad de formar su propia familia.

Noche de pasión

Aitana Ocaña y Gabriel Guevara, uno de los actores del momento, han tenido un romance que hoy ha salido a la luz en el programa 'En todas las salsas'. Tal y como asegura Laura Fa, la cantante y el protagonista de 'Culpa Mía' tuvieron una noche de amor tras conocerse en el rodaje de una serie en la que ella hizo un cameo.

Una información que la directora de 'En todas las salsas' se ha atrevido a desvelar tras confirmarla con personas del entorno del actor, quien también ha sido relacionado con Claudia Caparrós, hija del presentador y colaboradora de televisión Alonso Caparrós. En medio de los rumores de crisis con Sebastián Yatra te contamos todos los detalles de su relación. ¿Qué ha pasado realmente entre ellos? ¿Tiene que preocuparse el cantante colombiano por este inesperado romance?