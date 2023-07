Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco, ya ha terminado, pero no sus historias. Y es que uno de sus finalistas, Asraf, ha concedido una entrevista en exclusiva tras su salida del concursa donde acusa de racismo a Bosco, ganador del reality, tras una conversación que ambos mantuvieron.

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Supervivientes se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa.

Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

Además del éxito en televisión, Supervivientes también ha generado un gran impacto en las redes sociales. Durante el programa, los fans comparten sus opiniones y comentarios en tiempo real, lo que aumenta la interacción y la emoción del programa.

La enfermedad que casi le cuesta la vida

“Hace tres años iba a entrar a ‘Supervivientes’, pero no pasé las pruebas médicas porque vieron que tenía algo raro en el pulmón”, ha recordado en su última entrevista en 'Lecturas' mientras cuenta que, de no haber sido por esta enfermedad, la de 2020 hubiese sido su edición.

La sarcoidosis se produce por el crecimiento de pequeñas acumulaciones de células inflamatorias (granulomas) en cualquier parte del cuerpo, aunque es más común que aparezca en los pulmones y en los ganglios linfáticos. Los expertos desconocen la causa de esta enfermedad, aunque creen que podría ser la respuesta del sistema inmunitario a una sustancia extraña.

En esta edición, Asraf sí que pasó las pruebas médicas. Sin embargo, tal y como él mismo ha explicado a la citada publicación, la preocupación por su estado de salud (teniendo en cuenta sus antecedentes) tras ver la debilidad que presentó en las últimas semanas fue una realidad.

“Al final del concurso vieron que me mareaba mucho y me hicieron unas pruebas médicas. Tenían miedo de que fuese algo del pulmón. Ahí me dieron la buena noticia de que ya no tenía nada, que ya me había curado completamente y que en las pruebas no se veía nada raro”, explica mientras dice que “lo más probable” es que su sarcoidosis “se curara sola”.