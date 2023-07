Después de una noche llena de sorpresas y emociones llegaba el momento más esperado de la edición. Laura Madrueño entraba en plató para acompañar a Carlos Sobera y lo hacía con el talón de 200.000 euros que iba a conquistar el ganador.

El presentador cogía la mano a los dos finalistas, Bosco y Adara, para comunicar la decisión de la audiencia: "Los espectadores de 'Supervivientes 2023' han decidido que el ganador de esta magnífica edición y del premio de 200.000 euros sea... ¡Bosco!"

El sobrino de Pocholo lo celebraba por todo lo alto y todos sus excompañeros y familiares corrían a abrazarle al centro del plató. Después de compartir la emoción con todos ellos, se recorría el plató saludando a todo el público.

Carlos Sobera y Laura Madrueño le hacían entrega del premio y la celebración continuaba con todo el plató cantando al unísono: "¡Sí se puede! ¡Sí se puede!". Y, al fin, pronunciaba sus primeras palabras como ganador de 'Supervivientes 2023': "La verdad que ha sido increíble. Ha sido increíblemente increíble. Ha sido una cosa muy particular, que me ha ayudado muchísimo y la verdad que es un sueño. Estoy a tope. Se lo quiero dedicar a todos mis compañeros y a todo el mundo que ha venido hoy aquí".

La complicidad entre Bosco y Adara se ha palpado en esta gala final del programa, algo de lo que se ha dado cuenta Carlos Sobera: "Aquí hay tema". Ante esto, el presentador ha preguntado por lo que pasa entre ellos: "¿Hay algo más de lo que ya se ve a simple vista? Que ya se ve bastante". "Qué vergüenza", ha dicho Adara y no ha podido evitar reírse de manera nerviosa. "Qué mirada le está echando Bosco", ha apuntado Laura Madrueño y Bosco le ha preguntado a Adara al oído en directo, algo que Carlos Sobera ha desvelado: "¿Le has preguntado si le podías dar un beso?". Y Bosco se ha quedado alucinado: "Joe, con los micros".

La peor comida de Bosco

Bosco asegura estar llevándolo todo bien, eso sí, no puede evitar desperdiciar alimento.

Ha estado durante todo el concurso sufriendo las consecuencias de la escasez y, ahora que tiene comida a su entera disposición, es complicado decir que no a un buen plato. “Si hay algo delante me lo como. No puedo no comérmelo”, reconoce.

A Martínez-Bordiú le encanta comer. De hecho, ha confesado que el peor momento de todo el reality fue para él el periodo en el que, tras llegar a los Cayos, estuvieron sin fuego. “Esas dos semanas del principio, sin fuego y sin nada, fueron muy duras. El arroz duro era… Era muy duro comer una cosa insípida, masticando hasta que se hiciera papilla en la boca. Fue bastante horrible, más después de haber llegado hacía tan poco de Madrid y haber estado comiendo platos contundentes. Eso fue lo peor”, reconoce.