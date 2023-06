La influencer Isa P aprovecha sus redes sociales para dar cuenta de los looks que lleva, no solo a los eventos, sino en el día a día, donde apuesta por un estilo cómodo e informal. Como en una de sus últimas publicaciones donde muestra un total look que puedes encontrar íntegramente en Zara.

Isa P es hija de Isabel Pantoja, que es una de las cantantes más importantes y reconocidas de la música española. Nacida en Sevilla, España en 1956, ha sido una figura polémica y popular en el mundo de la música durante décadas. Desde su juventud, Pantoja demostró un talento natural para la música y la interpretación, y a los 19 años comenzó a cantar en fiestas y bodas locales. Sin embargo, fue su aparición en el concurso de televisión "Benidorm '78" lo que realmente la lanzó a la fama. Desde entonces, ha publicado más de 20 álbumes de estudio y ha vendido millones de copias en todo el mundo. A lo largo de su carrera, Pantoja ha sido reconocida por su voz única y su habilidad para interpretar una amplia variedad de géneros musicales, incluyendo la copla, la balada y el flamenco. Ha sido nominada a varios premios y ha ganado varios premios importantes, incluyendo el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música. Además de su carrera musical, Pantoja también ha sido una figura polémica en la sociedad española. Ha sido criticada por su estilo de vida lujoso y ha sido involucrada en diversos escándalos públicos, incluyendo una condena por evasión fiscal. Sin embargo, ha demostrado ser una mujer resiliente y ha continuado trabajando incansablemente en su carrera musical. Influencer Por su parte, Isa P se ha centrado más en su lado influencer, mostrando a sus seguidores algunos de los looks que utiliza, tanto en los eventos como en su día a día. En esta ocasión, la hija de Isabel Pantoja muestra un total look de Zara compuesto por un top de crochet en blanco y amarillo, unos jeans llenos de brillos y unas gafas de sol cuadradas en color blanco (17,99 euros) que son tendencia. Sin duda un look muy veraniego, que es cómodo e informal, perfecto para el día a día.