El hecho de que Pilar Rubio no acompañase a Sergio Ramos durante la Feria de Abril provocó que muchos especulasen con una posible crisis en su matrimonio, provocada según algunos medios de comunicación por la mala relación que se rumorea que la presentadora mantiene desde hace un tiempo con parte de la familia del futbolista.

Habladurías sin ningún tipo de fundamento que la pareja, tan enamorada como el primer día, desmentía sin necesidad de palabras con su reaparición derrochando complicidad durante uno de los partidos del Mutua Madrid Open de Tenis, en el que la colaboradora de 'El Hormiguero' acaparó todos los flashes con un top negro con capucha incorporada y unas gafas de sol con forma de corazón.

Y por si no hubiese quedado suficientemente claro Pilar ha dejado claro que de crisis nada durante la presentación de su nuevo programa en Telemadrid, 'El mejor', en el que de la mano de Josema Yuste, Esther Arroyo y Pablo Chiapella buscará al mejor 'cuentachistes' de la Comunidad de Madrid.

Espectacular con un conjunto de lunares en negro y blanco de inspiración flamenca, la presentadora ha roto su silencio y ha asegurado que su relación con Sergio marcha a las mil maravillas: "Es como si mañana alguien se inventa que soy traficante de armas... si tengo que estar desmintiendo todas las tonterías que dicen, no pararía. No puedo estar justificándome, haciendo casos a rumores... es un poco absurdo. Me da igual, yo lo que quiero es centrarme en mis programas y seguir trabajando, no tengo tiempo de mucho más".

Confesando que el secreto de su pareja es "el amor y la admiración mutua", Pilar prefiere no hablar de los rumores que sitúan a Ramos jugando en Arabia Saudí la próxima temporada, pero sí deja entrever que ella le apoyará decida lo que decida y se adaptará como ha hecho hasta ahora, compaginando a la perfección su profesión con su familia: "De momento yo me centro, a nivel general, en aquí y ahora. Trabajo en la tele, mi vida es así, nunca he tenido un horario fijo y nunca he sabido cuando tenía las vacaciones programadas. Llevo 25 años viviendo así, con ese pequeño caos y esa vida descontrolada, pero a la vez es la que me hace feliz y disfrutar, motivarme e incentivarme, no me aburro, cada día es un reto nuevo".

¿Cerrada a ampliar la familia? Como confiesa, "no está en mis planes pero no lo sé. Ya tengo cuatro, soy familia numerosa especial, tú imagínate...". "Cuando ya no tienes manos para llevar a tus hijos se empieza a complicar la logística y todo. Yo antes iba al supermercado o cualquier sitio y los llevaba a los dos, ahora tienes cuatro y alguno se te escapa. Es complicado" reconoce.