Cristina Pedroche está viviendo la etapa más especial de su vida. Será en poco más de tres meses cuando la presentadora de a luz a su primer hijo con Dabiz Muñoz. Es una niña, como ha anunciado en una conmovedora carta dirigida a su pequeña que es una auténtica declaración de amor y en la que la madrileña promete a su hija que se dejará la piel por ser para ella la mejor madre del mundo.

Cristina Pedroche ha reaparecido ante las cámaras para presentar las novedades de Samsung y, por primera vez desde que a finales de 2022 anunció que estaba esperando su primer hijo con Dabiz Muñoz, se ha sincerado sobre esta etapa tan especial de su vida. Fiel a su estilo único, la comunicadora ha derrochado originalidad y ha mostrado con orgullo su tripa con un top mariposa de la firma Blumarine y unos pantalones cargo de tiro bajo con numerosos bolsillos, revelando con una inmensa sonrisa cómo marcha su embarazo: "Felices. Creciendo mucho y muy bien. Muy contentas". "Estoy de 29 semanas, que son como 7 meses. Nacerá en julio y ya estoy cansadita. Esta niña va a ser guerrera, se la nota. Ha llegado el punto en el que la noto todo el rato, tengo el horno las 24 horas funcionando y cuando como algo dulce se vuelve loquísima" nos ha contado divertida.

Una pequeña -cuyo nombre no desvelarán hasta que nazca- que les va a cambiar la vida radicalmente y que, como reconoce, le ha unido todavía más a su marido. "Ser madre es todo un reto, pero me enfrento a este reto de la maternidad de la mano del mejor, qué te voy a decir, estoy feliz. Me imaginaba el embarazo de otra manera, como más enfocada en mí, en que todo estuviera bien, pero me está sorprendiendo que estamos más unidos, nos queremos más, estamos todo el rato tocándonos" asegura.

"También me está pasando con mis padres. Soy hija unida y siempre he estado muy pegada a ellos, pero ahora es más. Estamos recordando cuando yo era pequeña, cómo será ella cuando sea pequeña... Yo solo espero ser la mitad de buena madre que ha sido mi madre y mi padre conmigo" explica, admitiendo que es un tema que le "agobia" pensar -"mis padres han sido perfectos" presume- y el motivo por el que está "todo el rato leyendo cosas de embarazada, no sé cuántos libros llevo ya, 8 u 10". A dos meses de dar a luz, Cristina confiesa que todavía le quedan muchas cosas de la niña por preparar porque "no soy madre planificadora que piensa en todo" y, a pesar de que tienen decidido el nombre "hace muchísimo tiempo", "lo diremos más adelante porque no vaya a ser que nazca y tenga otra cara y le quiera cambiar el nombre",zanjando así cualquier tipo de rumo sobre la filtración del nombre de la pequeña.

"A ver si el calor me da tregua y sigo trabajando, me gusta sentirme activa, me viene bien a mí y también a ella. Iremos viendo, estoy muy contenta, y a ver si llegamos al parto lo mejor posible" ha pedido, dejando en el aire quién será el padrino de la pequeña. ¿Micky Nadal o Josie? Como revela, todavía no lo han decidido, aunque sí tiene claro que la madrina será su prima Marta, como una hermana para ella.