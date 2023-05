Miguel Bosé fue demandado por Nacho Palau en el año 2018. Entonces se descubrió la relación de 26 años que habían mantenido y se supo que su intención era mantener juntos a sus cuatro hijos. De hecho, en su día llegó a culparle por haber separado a sus pequeños: "Yo no separé a mi familia. Miguel tomó esa decisión. Eso fue lo difícil (...) Quitando los últimos años que fue horrible, me ha ido muy bien. He estado muy enamorado". Estas y otras declaraciones no sentaron bien al cantante, prueba de ello, el último reproche que ha lanzado Miguel a su ex esta semana.

Miguel Bosé protagoniza un enfrentamiento con la prensa a las puertas de ARCO En su última entrevista en televisión Bosé ha hablado sobre Palau, a quien, a pesar de lo sucedido, tiene un infinito cariño. Aunque reconoce que no siempre su relación ha pasado por buenos momentos, ahora todo está bien entre ellos. Le desea que recupere su salud y pueda retomar su vida al 100 % lo más pronto posible, eso sí, tiene una espinita clavada que, sin querer, sigue teniendo muy presente. "Con Nacho siempre he tenido relación. Siempre nos hemos hablado, pero había muchas tiranteces porque él destapó toda esa cosa tan discreta que habíamos construido. Él lo hizo público y fue muy feo. Él hizo con su parte lo que le pareció. En ese despecho habló más de la cuenta. Cosa de la que ahora se arrepiente mucho", asegura en el espacio 'Milá vs Milá' en Movistar +. Esto deja ver que han mantenido varias conversaciones entre ellos para firmar la paz y olvidar las rencillas que han existido. De este modo, confirma que le molestó que Nacho Palau hablara de él en medios de comunicación, algo que parece que le ha perdonado y que prefiere dejar atrás. Ambos están en otro punto y, de hecho, apoyan sus nuevas relaciones sentimentales. "No soy rencoroso. Le tengo mucho cariño, le deseo lo mejor. Tiene una pareja ahora fantástica. Agradezco que haya encontrado este amor porque se lo merece. Cristian es un chaval de oro. Mis hijos le adoran", ha añadido. Cabe señalar que cuando Nacho Palau contó que estaba atravesando un cáncer de pulmón, Miguel Bosé le tendió su mano para cuidar de los niños si a él le pasaba algo. Este gesto a Nacho Palau le ayudó a respirar tranquilo y a recuperar el contacto que hace años saltó por los aires. Esto no evita que Nacho Palau quiera seguir con su batalla judicial contra Miguel para que sus hijos puedan estar juntos. Fue en el mes de febrero cuando el escultor valenciano dijo que no había parado en ningún momento el proceso legal que inició contra el cantante, ya que para él lo más importante es "el bienestar de sus hijos". Fue en el año 2020 cuando Nacho interpuso una demanda de filiación de sus dos hijos con el fin de que se reconociera que los cuatro eran hermanos, sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) falló a favor de Miguel Bosé. Entonces, Palau recurrió, una vía que a día de hoy continúa: "He sido muy feliz. Me he metido en la cama muy orgulloso de llevarles a mis hijos de comer, pero creo que no se tienen que separar y por eso sigo en el proceso". Su verdadera relación Miguel Bosé se abrió en canal y repasó todos los asuntos relacionados con su extensa trayectoria profesional y su vida personal en el programa de Mercedes Milá, su amiga, que quiso conocer en esta íntima charla cómo vivió su relación con Nacho Palau, de quien se separó tras 23 años de amor clandestino. “La relación de pareja fue corta, muy corta”, quiso hacer esta puntualización sobre esta relación el intérprete de ‘Amante bandido’, que manifestaba que entre él y el exconcursante de ‘Supervivientes’ lo que hubo, principalmente, fue “buen rollo”. “Teníamos muchísima complicidad, se creo una amistad y decidimos hacernos compañía. Y ya está. Yo tenía mi vida y él tenía su vida”, destapaba Bosé, que no está de acuerdo en cómo gestionó el escultor su separación.